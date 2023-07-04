食物敏感｜世界過敏組織列9大致敏食物　新增1有益食材嚴重可致命

食物敏感是指免疫系統出現異常情況，並對一些食物出現過敏反應，常見的致敏原包括奶類、蛋類、魚類、海鮮、花生、木本堅果類、大豆及小麥等。要了解食物的過敏原及症狀，才可以避開這些陷阱。



根據美國疾病控制與預防中心的數據，全球有3％成人患有食物過敏。（網上圖片）

全球約有2.5億人對食物敏感

根據美國疾病控制與預防中心的數據，美國約有3千萬人患有食物敏感，全球則有3％成人患有食物過敏。食物過敏是免疫系統對食物異常的反應，因為食物中的某些物質被免疫系統當成入侵的病原，即使是少量或微量接觸，不僅會導致痕癢及出疹等症狀，還會導致面部和喉嚨腫脹或呼吸困難，而過敏更有致命的風險。

按下圖看9種主要食物過敏原：

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世界過敏組織9種主要食物過敏原

1）牛奶

蛋白質是常見的過敏原，牛奶過敏指免疫系統對於牛奶中的蛋白質產生過敏反應，免疫系統會釋出組織胺等不同的化學物質攻擊外敵，令身體出現肚瀉、流鼻水或蕁麻疹。而牛奶過敏與乳糖不耐症，乳糖不耐症是指消化牛奶中的糖時出現問題，與牛奶過敏有所不同。

2）雞蛋

蛋清和蛋黃都含有引起過敏的蛋白質，但對蛋清過敏最為常見，對蛋過敏是在吃蛋或含蛋成分的食物後，出紅疹、嘔吐或肚痛，或者鼻子過敏、痕癢及打噴嚏，甚至氣喘。

3）魚類

如吞拿魚、鯰魚、比目魚或三文魚都是常見的食物過敏原。小清蛋白與明膠是誘發魚類過敏的兩個主要蛋白。降低魚類過敏最好的方式，就是避免進食含有過敏原的食物。

4）甲殼類海鮮

甲殼類海鮮過敏是最常見的食物過敏，應避免食用所有形式的貝類，以及任何含有這些產品的食物。八成患者是對貝類內的原肌球蛋白過敏，攝入後體內會產生對抗致敏原的免疫球蛋白，並引發過敏病徵，如出現痕癢、紅腫等。

甲殼類海鮮過敏是最常見的食物過敏。（資料圖片）

5）木本堅果

木本堅果包括杏仁、腰果、核桃、堅果、榛子、栗子、核桃和開心果，及堅果醬或含有堅果的食物。其實就是人體的免疫系統將堅果視為有害物質，而我們體內的免疫系統為了保護身體被侵害，所以啟動了保護機制進行對抗。

6）花生

花生是兒童最嚴重的致敏原，即使接觸少量也會引起過敏反應，因此，不要食用任何含有微量花生或花生醬的產品，而且對花生的過敏較少會隨著成長而克服。患者可能出現嚴重的過敏反應，如呼吸困難，甚至死亡，絕不能掉以輕心。

花生是兒童最嚴重的過敏症，即使接觸少量也會引起過敏反應。（資料圖片）

7）小麥

小麥過敏是對含有小麥的食物有過敏反應，有時會與麥麩不耐症混淆，但病癥是有所不同。當身體對小麥中的蛋白質產生抗體時，就會發生小麥過敏。在麥麩不耐症中，小麥中的一種特殊蛋白質會引起另一種異常的免疫系統反應。

8）大豆

大豆也是引發食物過敏的主要過敏原之一，症狀有皮膚出疹發癢、眼臉嘴唇腫脹、嘔吐腹瀉及氣喘，嚴重的全身性過敏會造成休克或死亡。患者要小心避免食用大豆、豆漿、豆腐、毛豆、味噌、大豆蛋白和醬油。

9）芝麻

在2023年1月，芝麻成為過敏原名單中的新成員。芝麻過敏症狀類似於花生過敏，包括呼吸急促、心率低、血壓下降、口腔內發癢或腫脹、蕁麻疹，有可能導致休克或死亡。

芝麻成為過敏原名單中的新成員。（資料圖片）

食完生果喉嚨痕或患過敏症? 有機會是口腔過敏綜合症作怪！口腔過敏綜合症是一種過敏反應...... 食物過敏的原因是？ 會發生食物過敏，是因為身體對食物的品質過於敏感，因此產生抗體......

參考資料：U.S.NEWS／中大過敏科