垃圾徵費｜掉家電只需入垃圾袋漏1步要罰錢？慳錢3招免費換米廁紙

廚餘可以儲分換禮物？原定今年底推行的垃圾徵費計劃將在明年（2024年）4月1日正式實施。垃圾徵費實施後，當市民棄置家居垃圾須購買指定垃圾袋，棄置大型垃圾亦須貼上指定標籤。不過只要做好回收，不只可以減費省錢，更可以儲分換米！



垃圾徵費每公升$0.11 三人家庭每月開支多$50

垃圾徵費實施後，當市民棄置家居垃圾須購買指定垃圾袋，每公升收費$0.11，當局預計三人家庭每月開支需約$50。指定袋及指定標籤可在超級市場、便利店、藥房、自動售賣機、網上平台等數千個獲授權的銷售點購買。

違反要求可被罰款 源頭減廢最理想

如果沒有用指定袋包妥或貼上指定標籤，有機會被視為違規垃圾。如違反相關法例要求，可被罰款$1,500，甚至以傳票方式檢控！市民如要省卻金錢，做好回收、從源頭減廢或是最理想的做法。（請按下圖👇👇👇）

掉垃圾3個慳錢貼士 回收廚餘可以換包米？

１ 小型家品及電器回收

在垃圾徵費實施後，多士爐、小型焗爐、煮食鍋具、風筒等小型家品及電器，只要能放進指定垃圾袋並包妥，則不屬違規或違法。不過要留意，如果市民使用指定袋棄置垃圾時，沒有把垃圾袋束緊、袋中垃圾有部分從袋身破口伸出、袋中垃圾有部分從袋口伸出，這些垃圾便可能被視為違規垃圾。（請按下圖👇👇👇）

此等小型家品及電器或需要較大型垃圾袋，大型垃圾袋的收費相對昂貴，棄置家電或會增加財政負擔。因此，如不需要的小型電器仍然運作正常，政府亦建議市民可連同遙控器或充電器等配件捐贈至慈善團體或透過網上平台轉交至其他人；廢舊的小型電器則可送去「綠在區區」進行回收，可免卻麻煩、省卻金錢之外亦可從源頭減廢。

２ 大型垃圾回收

垃圾徵費實施後，針對餐桌、櫃、床褥等體積較大而不能以指定袋包妥的垃圾，則必須貼上指定標籤才可棄置，而每個標籤收費$11。

至於俗稱「四電一腦」的冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機等大型家電屬於受管制電器，如果消費者是以「一換一」的方式更換電器，銷售商須根據環保署要求，為顧客安排免費上門移走屬相同類別的舊電器。如果並非以「一換一」的方式棄置電器，政府則建議市民致電回收熱線，預約政府營辦商安排上門免費收走舊件，或者前往綠在區區進行回收。（請按下圖👇👇👇）

雖然將上述的舊電器棄置在垃圾站並不屬違法，但如果市民在裝修或搬屋期間需要棄置大量大型家電，收費可以「好襟計」，因此減少廢物及做好回收將會是更划算的辦法。

３ 廚餘回收

雖然垃圾徵費並未有針對廚餘回收，但政府目前在8個公共屋邨推行廚餘收集試驗計劃，鼓勵市民到智能廚餘機回收廚餘，計劃將會持續擴展至其他公共屋邨。目前的廚餘回收地點包括：石排灣邨、彩德邨、連翠邨、尚德邨、觀龍樓、天恆邨、利康邨、慈康邨。至於安蔭邨則將在今年7月22日起設立廚餘回收點。（請按下圖👇👇👇）

智能廚餘機可回收的廚餘包括生、熟、吃剩或變壞了的食物，過硬或過大物料、過多水分、非廚餘物質則不可回收。除了回收廚餘外，市民亦可以用「綠綠賞」或積分卡儲積分，累積足夠積分可以換取不同禮品，包括麵食、米、食油及調味料等日用品。