垃圾徵費殺到！慳錢用到盡垃圾袋要點綁？防臭味惹曱甴3完美綁法

垃圾徵費計劃將在明年（2024年）4月1日正式實施。計劃實施後，當市民棄置家居垃圾須購買指定垃圾袋，如果沒用指定袋包妥或貼上指定標籤，有機會被視為違規垃圾，可被罰款$1,500，甚至被檢控！什樣方法可以慳錢把垃圾袋用到盡？又如何防止垃圾袋的臭味溢出呢？



垃圾徵費計劃將在明年（2024年）4月1日正式實施。（資料圖片）

垃圾徵費殺到！慳錢加1物把垃圾袋用到盡

垃圾徵費計劃明年（2024年）實施後，當市民棄置家居垃圾須購買指定垃圾袋，每公升收費$0.11。如果沒有用指定袋包妥或貼上指定標籤，有機會被視為違規垃圾。如違反相關法例要求，可被罰款$1,500，甚至以傳票方式檢控！

想省錢除了要做好源頭減廢外，還是用盡垃圾袋的空間不浪費，怎樣做至好？如果把垃圾袋所有空間填滿，垃圾袋就會缺少了打結封口的位置，令垃圾難以處理。在這時可以加上一節膠紙，把垃圾袋封口就可解決問題。膠紙一卷的價值不用$10，利用它把垃圾袋封口不但可增加垃圾袋的容量，還可防止臭味溢出。

日本垃圾袋商教防臭3綁法 防空隙、異味溢出

垃圾袋是我們的日常用品，但你有因它而煩惱嗎？有時候垃圾袋明明綁好卻還是有空隙，不但容易有異味溢出，還有機會吸引吸引昆蟲。對此情況，日本塑膠袋及垃圾袋製造商Sanipak Japan在官網分享了3個簡單的垃圾袋綁法。

垃圾袋綁法1：摺疊2次再綁

第一種方法是摺疊後綁。先將垃圾袋的袋口向下對折三次，然後握住垃圾袋兩端，重複打兩次結就可以。這樣袋子的開口就會被卡住，空隙很難產生。

垃圾袋綁法2：擰緊再綁

第二種方法是擰緊再綁。製造商Sanipak Japan表示，如果垃圾袋只裝了七分滿以下的垃圾且垃圾袋內有空間，則建議採用擰緊再綁的方法。先將垃圾袋的袋口扭轉擰緊成一條，後將這一條打一個結就完成了。它的密封性最好，異味溢出的機率最低。

垃圾袋綁法3：剪出兩條繩後再綁

第三種方法是剪出兩條繩後再綁。如果袋子太滿且難以打結，可以沿著圖中的虛線剪兩刀，令它生出兩條綁繩，並用這兩條綁繩分別向左、右繞幾圈打結即可！

資料來源：垃圾袋製造商Sanipak Japan