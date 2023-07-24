檸檬茶｜網民鬧爆茶餐廳為慳$2檸茶改用沖劑　營養師：不喝更好！

凍檸茶無檸檬？近日有網民於連登討論區發文，指發現一家飲食集團為慳$2成本，將旗下茶餐廳凍檸茶內的檸檬片換成檸檬汁、檸檬沖劑、檸檬香精，更標榜可以增強免疫力，更有瘦身、美肌、健康的功效。旗下茶餐廳包括百份百CAFÉ、意樂ITAMOMO、牛奶冰室等。有網民則指不知檸檬沖劑、檸檬香精會否存在化學物質，擔心過度飲用會危害身體健康。



茶餐廳檸檬茶冇檸檬？ 網民：冇得「篤」就冇意思

按圖即看網民留言：

有連登網民表示，在茶餐廳喝凍檸茶就是為了「篤」檸檬的快感，如果不用「篤」，倒不如喝包裝檸檬茶，更質疑「有冇人會肯比錢化學杯檸水」，形容是「智商稅」，亦有網民指此舉雖然低成本、高利潤，惟等同「搞衰香港食物」。（請按下圖👇👇👇）

冷壓檸檬汁可增強免疫力？ 營養師：不存在任何營養成分

討論區中亦有網友貼出該連鎖快餐店的宣傳海報，海報中列出該連鎖快餐店的檸檬茶採用新鮮檸檬冷壓而成，保留了原有的纖維和果肉，讓客人能夠吸收到最重要的營養，更標榜凍檸茶可以增強免疫力，更有瘦身、美肌、健康的功效。（請按下圖👇👇👇）

記者就相關情況向香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）查詢，Annie回覆指檸檬是檸檬茶或檸檬水中的最主要營養成份來源，當中的維他命Ｃ的確有效增強免疫力。惟檸檬香精屬於食物添加劑，實際上並不含檸檬成分，檸檬沖劑亦如是，兩者通常均只能提供檸檬味道，屬於合成飲料，並不存在任何檸檬的營養成分，因此如果檸檬茶並非採用真正檸檬片，Annie表示寧願不喝更好。

檸檬富含維他命Ｃ 接觸空氣易氧化流失

Annie亦提到，檸檬中含有豐富維他命Ｃ，亦是最主要的營養成分。不過，由於維他命Ｃ容易因為接觸空氣而氧化，而且對於溫度、熱力敏感，擺放時間愈長，能夠存活的維他命Ｃ就愈少。因此無論是檸檬茶、檸檬水，或者是一般果汁，除非採用的壓榨方式為即叫即榨即飲，否則並不能有效吸收維他命Ｃ，只會吸收到水果當中的果糖。

Annie亦提到，檸檬茶是否健康取決於檸檬片的新鮮程度和檸檬茶內的糖分。檸檬茶、檸檬水的營養會因應檸檬片的新鮮程度而有所不同，因為檸檬切片在空氣中的時間愈長，很多維他命Ｃ已經流失，喝凍檸檬茶亦比熱檸檬茶更為健康，因為水或茶熱力會破壞檸檬片內的維他命Ｃ，在熱飲中能夠吸收的營養成分相對較少。

凍檸茶最健康？ 營養師指這飲品更好

不少人認為檸檬茶是茶餐廳飲品中相較健康，不過食安中心有研究顯示，以每杯300毫升計，一杯凍檸茶已經有25克糖，相等於5粒方糖；少甜凍檸茶亦有近18克糖，是常見茶餐廳飲品中糖含量幾乎最高的飲品。以成年人每日糖分攝取量不宜超過50克計算，一日兩杯凍檸茶已經達到每日建議攝取量。（請按下圖👇👇👇）

如要在茶餐廳中選擇更健康的飲品，Annie建議可以選擇不加糖的檸檬茶、檸檬水，或者黑咖啡等飲品。根據食安中心的研究所得，不加糖的特濃咖啡和檸檬茶分別只有0克和2克糖分。食安中心亦建議，應減少在熱飲加糖的分量。在飲品中自行加糖時，宜用茶匙量度分量，同時亦應避免點選普通配方的凍飲，保持飲食均衡，可降低患癌或急性病的風險。