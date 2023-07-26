防便秘｜火龍果是通便神器？營養師稱奇異果香蕉5款水果比它更強
撰文：聯合新聞網
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天氣炎熱，如果水分攝取不足，可能讓便秘問題更加嚴重，有網民分享親身經驗，每次吃完火龍果，都想馬上嗯嗯，認為這可以排上天然排便神器前3名。不過，營養師劉怡里表示，如從膳食纖維含量來看，火龍果每百公克膳食纖維含量1.3公克，應該還擠不進暢便水果的前5名。
以下這５款才知通便水果的5強！（按圖了解）
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至於哪些水果可以擠進天然排便神器排行榜？劉怡里列出前幾名，依次為番石榴（芭樂）、奇異果、香蕉、小番茄、百香果。
劉怡里表示，水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。
劉怡里表示，番石榴位居天然排便神器之首，可說是當之無愧，因為番石榴每百公克含3.3公克膳食纖維，水分含量也不錯，排便不順的民眾可以多多食用。
天然排便神器第2名為奇異果，每百公克含2.7公克膳食纖維，且含有維他命、礦物質及植化素，加上特殊的水果酵素，不少人吃了後，相當有感，便意十足。
第三名則是香蕉，除了含有豐富膳食纖維，另有果膠，讓排便更為順暢。台灣是香蕉王國，一年四季均生產香蕉，民眾可以多吃。
劉怡里指出，膳食纖維來源眾多，除了天然蔬果，全穀類（糙米）、根莖類（地瓜）也是不錯選擇，常有便秘困擾的民眾每天如能吃上1碗五穀雜糧飯，一定可有助於排便。
老年人常有便秘問題，劉怡里建議，可以適量飲用黑棗汁，或是直接食用黑棗，暢「便」效果不錯。
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