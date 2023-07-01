水果冷知識｜奇異果比木瓜高卡1.5倍！甜≠高糖16種水果熱量大比併

水果含有豐富植化素，是天然的抗氧化劑，能調整免疫力，還能抗老、防癌，飲食上不可少。只是水果糖分高，攝取過多也可能引發肥胖、糖尿病、心臟病、高血壓、高血脂等疾病；那水果不甜，就代表熱量低嗎？



台北農產運銷公司（北農）早前在Facebook專頁發文表示，一般人吃水果，常會陷入誤區，以為「水果甜＝熱量高」，其實水果越甜，不代表熱量越高！

像是百香果感覺很酸，但每100公克熱量達66大卡，比芒果50大卡熱量高；而奇異果每100公克為59大卡，也比哈密瓜39大卡、木瓜38大卡來得高，攝取時要注意均衡、不可過量。

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北農粉專發文指出，台灣有「水果王國」美稱，水果種類多且風味佳，但一般人吃水果卻常有錯誤觀念，覺得「水果越甜＝熱量越高」，其實答案是錯的！北農表示，味覺上的「甜度」，受到水果三種糖類的「比例」影響：分別是①葡萄糖、②果糖、③蔗糖。

三種糖類的甜度排名：果糖＞蔗糖＞葡萄糖

※蔗糖：是葡萄糖和果糖的結合體



舉例來說，每100公克的香蕉和葡萄，因為糖類佔比不同，就會產生香蕉比葡萄「甜很多」的錯覺。事實上，同樣100公克的重量，香蕉熱量為85大卡，葡萄則是63大卡，兩者差距並沒有想像中的大。

也因此，「水果越甜不代表熱量越高」，部分較酸的水果，含糖量也可能比很甜的水果還多。如果真的擔心水果太甜，北農也推薦番石榴（芭樂）、番茄是很好的選擇。

北農強調，水果富含維他命、礦物質、抗氧化物、膳食纖維和水分，是健康不可或缺的元素。水果中的「可溶性纖維」可溶於水，會在消化道裡形成膠狀物，減緩糖分被吸收到血液裡的速度；而長期食用可溶性纖維，可稍微減少低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）的濃度。

台灣國健署「我的餐盤」建議一天吃2至3個拳頭大的水果，但最好吃原型，不要打成果汁；而台灣營養師高敏敏則提醒，一般健康者每天可攝取2至4份水果，每份大約是飯碗8分碗，在三餐中將水果平均分配吃完；而糖尿病患者也可以吃水果，只是要注意份量與吃的時間點，建議跟正餐隔一個小時可以吃一份水果，一天2份為宜。

夏季常見水果每100公克熱量：

●高熱量區



香蕉（85卡）、龍眼（73卡）、百香果（66卡）、荔枝（65卡）、牛油果（65卡）、葡萄（64卡）、鳳梨（53大卡）

●中熱量區



奇異果（59卡）、水梨（53卡）、白肉火龍果（51卡）、蘋果（51卡）、紅肉火龍果（50卡）、芒果（50卡）

●低熱量區



哈密瓜（39卡）、木瓜（38卡）、番石榴（38卡）、紅肉西瓜（32卡）、黃肉西瓜（29卡）

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