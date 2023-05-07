脂肪肝飲食｜6旬婦不吃油脂也中招？戒1食物瘦10kg中度脂肪肝消失

脂肪肝是現代人最常見的肝臟疾病，台灣基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫生錢政弘日前於Faceobok上分享，一個他親眼所見「消除脂肪肝」的驚人案例。一位一年前還患有中度脂肪肝的60多歲婦人，一年後再回來做超音波，肝臟竟完全正常，脂肪肝消失了，不但如此，體重這一年也減下快10公斤，她是怎麼做到的？



當人體吃進過多的熱量之後，會轉變成三酸甘油酯，除了儲存在脂肪細胞之外，也會堆積在內臟器官。過量的三酸甘油酯堆積在肝細胞內，就會形成嚴重程度不一的脂肪肝。有脂肪肝出現，就表示生活作息、飲食、運動各方面出了問題，健康狀態像是亮起黃燈，雖然沒有立即的危險，但是若不趕快調整，接下來可能隨時升級紅色警戒！

相關文章：地中海飲食｜護心防三高飲食5原則 堅果油脂每天吃4類食物餐餐吃

+ 14

脂肪肝不是吃油脂太多 是吃糖太多

話雖如此，很多脂肪肝的患者常疑惑，「我油吃不多，怎麼會脂肪肝？」

錢政弘醫生解釋：「脂肪肝是油脂堆積在肝臟沒錯，不過原因是含糖的食物吃太多，不是油脂類的東西吃太多。」不只是甜食，澱粉吃太多，例如像白飯、麵包、多士、麵⋯等等，吃進去的熱量太多，同樣會轉換成油脂堆積在肝臟。

然而，罹患脂肪肝並非不可逆轉，錢政弘醫生日前於Facebook上分享，一個他親眼所見消除脂肪肝的驚人案例。

瘦10公斤脂肪肝消失

一位60多歲的阿姨去年檢查時還患有中度脂肪肝，一年後再回來做超音波，肝臟竟完全正常，脂肪消失了，體重這一年也減下快10公斤！不僅如此，有脂肪肝時，肝臟在超音波下顏色偏白，脂肪消失後，肝臟就恢復為深色。錢政弘醫生好奇詢問阿姨減重成功的秘訣，究竟是怎麼瘦下來的？

阿姨的回答，連錢政弘醫生都大吃一驚：「我就少吃水果！」

阿姨一年前體重是66公斤，長期有高血壓和中度脂肪肝，因為血糖慢慢不斷上升，她決定要減少水果的攝取量。阿姨表示，她以前很愛吃水果，例如鳳梨、葡萄、芒果、西瓜等，她一個人一天可以吃掉一顆鳳梨。

當知道水果的糖分太高之後，阿姨開始減少吃水果，吃的量變為原本的2成，結果體重就漸漸瘦下來，瘦到51公斤，最近才稍微復胖為56公斤。

阿姨的先生也很愛吃水果，改變飲食習慣之後，也跟著一起變瘦，從80公斤瘦到60多公斤。

錢政弘醫生進一步詢問阿姨的運動狀況，阿姨回答，「其實我本來就有在運動，以前都有在健走，可是沒甚麼用，還是少吃差最多！」

錢政弘醫生感慨，台灣的水果很厲害，香甜又多汁，好吃到很難自我控制，想找到比較不甜的都很難，奉勸想減重的人可以把「水果視為甜點，跟蛋糕算同等級別」，謹慎攝取。

那些人是脂肪肝的高危險群？根據台北市衛生局的資料顯示，首先要注意的是體重過重、肥胖的人。研究顯示，九成的肥胖者會羅患脂肪肝。其他的高危險群還包括糖尿病及有糖尿病家族史、高血脂、長期因病需要使用類固醇者以及有代謝症候群的人等。

另外，有丙型肝炎的人也比較容易出現脂肪肝。雖然肥胖者容易有脂肪肝，但並不表示瘦的人就不會有脂肪肝，研究發現瘦的人至少十分之一有脂肪肝。

根據外國的資料，非酒精性脂肪肝病患，一到三成的人會進入非酒精性脂肪肝炎階段，而在這各族群中，又有一到二成的人會演變成肝硬化，進而在未來的一、二十年中，可能導致肝癌的發生。

錢政弘醫生建議，改善脂肪肝的方法，最重要的還是調整飲食和運動減重。目前有許多的證據顯示，新一代的糖尿病藥物，除了可以降血糖之外，還可以同時減少肝脂肪和纖維化，積極控制血糖還是有助於緩解肝惡化。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

護肝｜過度節食減肥者更易罹患脂肪肝？一文認清6類高危族群

+ 8

減肥｜年紀漸大新陳代謝慢？12種「燃燒系」食物吃蛋增30%代謝率

+ 22

延伸閱讀：

父親罹肝癌末期竟不讓我知道！直到他離開人世後，才接到母親電話：妳爸爸已經不在了

你以為是蔬菜？南瓜、芋頭、地瓜、玉米都澱粉！一圖看懂5種常見主食熱量、營養

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」