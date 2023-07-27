外賣乳豬｜$260只10件！買家指圖明明有頭有腳！網民熱議告得入？

有網民分享自己外賣乳豬的經歷，他指在廣告照片上見到的乳豬明明有頭有腳，但外賣到手時卻只有10小塊。為此他致電到餐廳投訴，亦把事件分享到各大社交平台。事件引發網民熱議，反應兩極。



有網民分享自己外賣乳豬的經歷，明明相片中的乳豬有頭有腳，但外賣到手時卻只有十小塊。(圖片資料:何文田街坊FB）

乳豬圖片有全體 外賣到手只有10塊

有網民於昨天（26日）分享自己外賣乳豬的經歷，他指自己在旺角X園酒家買了1份價值$260的大雄（紅）乳豬，明明相片中的乳豬有頭有腳，但外賣到手時卻只有10小塊。他曾致電到餐廳了解，卻被告知「正常」，事主花費的$260所購買的乳豬，分量就是整體乳豬的四分之一。（請按下圖👇👇👇）

事主原文：「旺角翠Ｘ酒家。叫咗一個大（雄）乳豬。外賣。張相有頭有腳，$260。嚟到嘅時候，竟然係得十小塊。 例牌都唔止咁少啦？？？ 打去問佢哋，佢哋話係呀係乳豬嘅大概¼左右。$260？？你賣廣告張相係成隻乳豬仔有頭有腳。」

無表明乳豬分量 海關：有機會違反商品說明條例

就個案情況，記者亦到相關外賣平台deliveroo的旺角X園酒家進行了解，在截稿前不管是網頁版還是手機版，相關餐廳的乳豬都只有名稱和乳豬全體的圖片，無任何表明其食物分量的資訊，亦無「圖片只供參考」的字句，和事主所描述的情況相符。（請按下圖👇👇👇）

記者亦就事件致電海關查詢，海關指這情況確有機會會違反商品說明條例，但更多資料則需要事主作出舉報、展開調查方才可了解。

香港海關。（資料圖片）

根據《商品說明條例》( 第 362 章 ) 任何商戶如就任何消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為，包括遺漏重要資料、隱藏重要資料或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，而令消費者作出某項交易決定即屬犯罪。一經定罪，最高刑罰為罰款500,000 元及監禁五年。

乳豬事件引熱議 網民反應兩極

事主把事件分享至社交平台，引發網民熱議，有人支持事主：「可以用商品說明條例告佢」、「應該可以告佢二百幾蚊得嗰幾嚿仔太離譜」、「好過份」、「260買唔到全隻，但都無理由咁誤導人喎⋯⋯報海關啦，應該好多人中伏」。

但同時亦有網民認為是事主的問題：「你真係好天真」、「260就諗住買乳豬全體呀? 十年前都唔得啦」、「你幻想 $260￼ 係乳豬全體呀？」、「例牌差唔多啦，堂食都唔止$200， Deliveroo仲要收貴左」。（請按下圖👇👇👇）

當然都有網友認真分析：「260用常識會知道冇可能有成隻乳豬。但係佢張相就係有成隻，分量又唔寫，可以投訴告X佢」、「店家應該要注明＞ (例)或者唔好用全體豬做嗰道餸嘅圖」、「店家衰在冇寫明分量同用呢張相。但分量既話，計埋外賣貴40%左右，真係差唔多。」

資料來源：香港海關/何文田街坊FB/連登