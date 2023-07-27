電飯煲叉燒食譜｜蜜汁叉燒飯煲煮撳掣就得0失敗！ 蜜糖幾時落好？

今天的主角是電飯煲叉燒。蜜汁叉燒可謂香港家傳户曉的美食之一，這種美味原來自己在家都可以做到！做法極簡單可以説是有手就會，不用顧火更不用擔心味道不像。快來看看做法吧！



香港地標美食蜜汁叉燒 半肥瘦最美味？

叉燒源於廣東，是廣東省、香港和澳門等地常見的食材。除了叉燒飯外，亦可煮成叉燒包、叉燒酥、叉燒炒蛋、黯然銷魂飯、叉燒餐包，還有茶餐廳常見叉燒意粉。質素上佳的叉燒肉質軟嫩多汁、香味誘人，又以肥、瘦肉比例均衡為上品，稱之為「半肥瘦」叉燒。

電飯煲叉燒要煲2 蜜糖幾時落？

叉燒最重要的地方除了肉質外，就是其蜜汁的味道，除了要調配得好，其醃製時間也相當重要，請大家記得要醃製至少4小時或以上，否則柳脢肉不入味，就會令美味程度大打折扣！

電飯煲叉燒要煲2次，蜜糖在第一次煮好後添加，在把柳脢翻面時順道把它拌勻。這樣的蜜糖才更香更可口出眾，亦更貼近街邊港式叉燒的風味。

電飯煲叉燒 食譜

電飯煲叉燒 煮 Boil

1-2人分量 1級難度 30分鐘（未計醃製時間）

材料：柳脢半斤、薑適量、蔥適量

醬料：米酒1匙、叉燒醬3匙、蜜糖2匙、生抽1匙、蠔油2匙、柱侯醬1匙、糖40克

做法：

1 薑蔥切片、切段加入柳梅中

2 柳脢用叉插數下助入味

3 加入糖、米酒、叉燒醬、生抽、蠔油、柱侯醬醃製4小時以上

4 柳脢連醃料一起放進電飯煲，按下煲飯鍵

5 待飯煲煲好後，加入蜜糖拌勻，並把柳脢翻面

6 再按一次煲飯鍵，飯煲自己關火即完成！

不失敗貼士：

用叉插柳脢，可令肉在醃製時更易入味，但如醃製過夜的話就不必此動作了，否則會令味道過重。