乳鴿營養｜一鴿勝九雞！烏雞白鳳丸都靠牠！嫩膚益氣血媲美鹿茸

乳鴿是不少人的心頭好，不管是紅燒乳鴿，還是滷水乳鴿，都可令人吃得津津有味，是中國相當有名的菜式之一。而鴿肉除了好吃外，其實更蘊含豐富營養，功效更勝雞肉，故有「一鴿勝九雞」的美譽。



著名的中成藥烏雞白鳳丸，就是用烏雞骨和有白鳳之稱的鴿肉所製成。（istockphoto）

乳鴿「一鴿勝九雞」 蛋白質高、脂肪比雞少

乳鴿又名雛鴿、鵓鴿、白鳳、家鴿、飛奴，一般指尚未離巢或只有一個月大的雛鴿。這樣的鴿肉厚而鮮嫩，不但味道鮮美，且滋養作用強，有較高的藥用價值，是著名的滋補食品。

乳鴿一般指尚未離巢或只有一個月大的雛鴿。（ISTOCK）

鴿肉早在《本草綱目》便有記載：「鴿之毛色，於禽中品第最多，惟白鴿入藥。」中醫認為鴿肉有補肝壯腎、生津止渴、益氣補血、調經益氣，治惡瘡疥癬等功效。著名的中成藥烏雞白鳳丸，就是用烏雞骨和有白鳳之稱的鴿肉所製成。鴿肉性溫味甘，是高蛋白、好消化的食物，不但容易被人體吸收，其脂肪甚至比雞肉要低，故古語有「一鴿勝九雞」之說。

鴿肉消化吸收率達95% 乳鴿嫩膚效果媲美鹿茸

乳鴿對脫髮、白髮和未老先衰等有很好的療效。（istockphoto）

民間稱乳鴿為「益血動物」，貧血的人食用後有助回復健康，民間亦常以鴿肉為藥，配以其他食材如蓮子、淮山、枸杞、百合等煮成不同湯水，可改善頭暈、體虛、中氣不足等情況。加上鴿肉中還含有豐富的泛酸，對脫髮、白髮和未老先衰等有很好的療效，令牠成為滋養補品之一。

在各種肉類中，以鴿肉含蛋白質最豐富，而脂肪含量極低，消化吸收率高達95%以上，含有18種氨基酸及多種微量元素，當中所含的氨基酸比例更高達17%。而除了蛋白質外，它還有維他命A、B1、E、鈣、鐵、銅等微量元素，常吃些鴿肉可以增強體質及用腦過度引起的神經衰弱等症都有良好作用。

乳鴿的骨內含有豐富的軟骨素，可與鹿茸中的軟骨素相媲美，經常食用，可增強皮膚彈性、加快傷口癒合。（ISTOCK）

乳鴿的骨內含有豐富的軟骨素，可與鹿茸中的軟骨素相媲美，經常食用，具有改善皮膚細胞活力，可以增強皮膚彈性、加快傷口癒合，亦改善血液循環，使面色紅潤更亮麗。另外鴿肝了中還含有絕佳的膽素，它可以幫助人體避免動脈硬化、高血壓等情況。

乳鴿功效：

1 改善頭暈、體虛

2 改善中氣不足

3 防脫髮、白髮

4 避免未老先衰

5 增強皮膚彈性

6 加快傷口癒合

7 改善血液循環

8 避免動脈硬化

9 預防高血壓

資料來源：美食天下香港食物規格資料庫駐馬店廣視網