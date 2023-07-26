食物安全｜日本帶子驗出重金屬無機砷超標！即砒霜可致癌心臟衰竭

食安中心公佈，一批日本帶子樣本經檢測後，發現其重金屬（無機砷，即砒霜）含量超標。食物安全中心已指令有關入囗商停售有關產品，但未有公告有關海鮮食品的詳情。



日本帶子重金屬無機砷超標（istockphoto）

日本帶子樣本金屬雜質含量超標 食安：已指令停售

食安中心昨日（24日）公佈，一批原產地為日本的帶子，其金屬雜質含量超出法例標準，該金屬雜質為無機砷，亦即是砒霜，有關重金屬其最高法定限量為百萬分之零點五，而樣本驗出的含量是百萬分之一點九一，超標近4倍。

食物安全中心是在進口層面檢取上述帶子樣本的，雖然食安未有公告有關海鮮食品的公司的詳情，但按理該批帶子並沒有流出市面，並且中心已指令有關入囗商停售有關受影響的產品，亦會跟進有關結果，包括追蹤問題食物來源和抽取樣本進行化驗等，市民不必過分憂心。

日本帶子重金屬無機砷超標（istockphoto）

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。根據上述規條，食安中心會繼續調查。

無機砷即毒物砒霜 毒性高為一級致癌物

無機砷即毒物砒霜（istockphoto）

根據食安中心的資料，砷是大自然中常見的一種元素，會以有機和無機兩種形態存在於食物中，以後者毒性較強，魚類及海產會在體內大量囤積從環境中攝取的砷。世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會已對砷進行評估，並就無機砷的暫定每周可容忍攝入量定為每公斤人體體重每周可攝入15微克。

日本帶子重金屬無機砷超標（istockphoto）

無機砷是世界衛生組織和國際癌症研究機構表列的一級致癌物，又稱為砒霜，是中國古典文學中常常提及的一種毒物。食安中心指，急性砷中毒徵狀包括嚴重嘔吐和腹瀉、肌肉痙攣、面部水腫和心臟衰竭，有報告顯示，吃下 2 克至 21 克的砷可引致死亡。

慢性砷中毒則會引致皮膚損傷、神經受損、皮膚癌、肝癌、肺癌及血管病變，接觸砷可能導致噁心嘔吐、白血球和紅血球的生產降低、血管破損，如孩童長期暴露於砷亦可能導致智商受損，孕婦攝入亦有機會傷害胎兒。雖然人們攝取砷與罹患其他疾病的關係不太明顯，但有證據顯示攝取砷可造成心血管疾病和高血壓。

日本帶子重金屬無機砷超標（istockphoto）

食安中心建議消費者，應向可靠的店鋪購買食物，以及保持均衡飲食，避免大量進食貝類。

資料來源：食安中心/食安中心無機砷/國家環境毒物研究中心