西柚減肥｜2個半月減23kg營養師指易復胖！服7藥物忌西柚或礙心跳

天氣炎熱令人想吃清新水果，酸甜的西柚便是其中之一，亦有不少人會選擇吃它來減肥瘦身，不過，原來西柚減肥法不是所有人都合適。早前，有台灣營養師分享台星陳喬恩的西柚減肥法餐單，指這個方法不單復胖率高，而且西柚含有一種成分，對正在服用7種藥物的人構成風險。



台灣女星陳喬恩用西柚減肥法，成功在2個半月減重23公斤。（圖片來源：OG@iam_joechen）

陳喬恩西柚減肥法 2個半月減重23公斤

陳喬恩早前公開了她的西柚減肥法餐單，分別在早午晚3餐都吃半個西柚再加蛋白質和蔬菜，而且每餐除了西柚之外，其他食物的分量不限，而12天後休息2天。她表示在2個半月內，足足減重23公斤。方法看似神奇，只需用西柚取代澱粉質，就可輕輕鬆鬆搣甩體脂，不過，台灣營養師高敏敏早前發文，表示減肥法有機會令營養失衡而且容易復胖，而西柚中含有一種成分會影響藥物代謝率，影響身體。

（VCG）

斷澱粉易令體重反彈

瘦身法其中一個重點是要以西柚完全取代澱粉質，原因是澱粉質進入人體後會迅速被分解為血糖，然後再以脂肪的形式儲存在身體中。雖然斷食澱粉質可以減少脂肪形成，不過高敏敏表示長期不吃澱粉，只吃水果蔬菜，營養不均衡外，亦會增加體重反彈的機會，一旦重新進食澱粉質，體重就會急增。

（網上圖片）

服7種藥物不宜食西柚

除了體重有機會反彈之外，西柚的成分更會影響藥物在體內代謝的情況。高敏敏表示，西柚含有一種叫呋喃香豆素（furanocoumarin）的天然化學合成物，會令藥物在身體代謝的速度減慢。她指在正常情況下，藥物進入人體之後會被吸收然後代謝出體外，不過這種合成物會減慢藥物分解的速度，變相令身體吸收更多藥物而產生副作用，她建議市民在服食以下7種藥物時，應避免進食西柚或進行相關減肥法。

按圖看服食哪7種藥物人士應避免進食西柚：

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1. 降血壓藥（amlodipine、felodipine、nifeddipine OROS、verapamil）



進食西柚後會容易頭痛、臉紅、低血糖

2. 降血脂藥（statin類藥物）



進食西柚後容易產生肌肉酸痛、肌肉病變

3. 抗栓塞藥（cilostazol）



進食西柚後會增加藥物在體內的濃度，產生副作用

4. 抗癲癇藥（carbamazepine）



進食西柚後會增加血液濃度，容易造成身體不適

5. 免疫抑制劑（cyclosporin）



進食西柚後容易嘔吐、頭重腳輕、腹痛，甚至是腎中毒

6. 抗心律不整藥（amiodarone）



進食西柚後會影響藥物控制心跳速率

7. 抗組織胺（astemizole、terfenadine）



進食西柚後會增加心臟不良反應

營養師推介４種烹調法助減肥

高敏敏還表示，想參考陳喬恩的西柚減肥法，可以在沙律中加入和風醬或者油醋醬，提升口感之餘，亦可減少油分的涉取。另外，肉類方面，她亦建議可用蒸、煮、滷、烤等4種方法，避免用煎以減少吸收過多油分。