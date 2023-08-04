指甲坑紋｜40歲開始指甲現坑紋易脆？10種食物改善橫紋或心臟有事

指甲可以反映許多身體的健康狀況，如果出現直條凸起坑紋、白色橫條紋及中間粗白線條，加上指甲凹陷變薄及指甲易脆裂，就代表身體的健康出現警號，需要多加注意，要改善情況也可從飲食方面着手。



指甲直條紋為老化現象

指甲出現直條紋，為正常老化現象，隨年齡增長細胞的代謝速度減慢，通常在40歲以上出現，當指甲的新舊胞代謝不佳，新的細胞從下方生成時，造成指甲凹凸不平。除此之外，更會出現指甲變厚或變薄、表面變得粗糙或容易裂開。

指甲直條紋為老化現象。（網上圖片）

改善指甲直條紋飲食

需要補充優質蛋白質，因為蛋白質也是建造指甲的物質，攝取充足將有利生長。另外也要補充足夠的蔬果，增加指甲的抗氧化力及水分。

按圖看哪些食物改善指甲直條紋：

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10種食物改善指甲直條紋問題

1）黃豆

每100克黃豆含36克蛋白質。



2）雞胸肉

每100克雞胸肉含31克蛋白質。



每100克雞胸肉含31克蛋白質。（網上圖片）

3）南瓜籽

每100克南瓜籽含30克蛋白質。



4）鯖魚

每100克鯖魚含26克蛋白質。



每100克鯖魚含26克蛋白質。（資料圖片）

5）蝦類

每100克蝦類含23克蛋白質。



6）乳酪

每100克乳酪含23克蛋白質。



7）豬瘦肉

每100克豬瘦肉含21克蛋白質。



8）三文魚

每100克三文魚含20克蛋白質。



9）牛腱肉

每100克牛腱肉含19克蛋白質。



10）鷹嘴豆

每100克鷹嘴豆含19克蛋白質。



每100克鷹嘴豆含19克蛋白質。（網上圖片）

指甲橫紋可能是疾病先兆

指甲橫紋可分為米氏線與博氏線2種，米氏線的指甲會保持光滑及不會凸起，但橫紋會橫跨整片指甲。米氏線的成因大多是受到癌症化療藥物引起，或者是腎病或心臟出現問題。

米氏線的成因大多是受到癌症化療藥物引起。（網上圖片）

博氏線是會有凹痕或凹陷，指甲表面變得粗糙，可能身體患上一些疾病，造成身體營養及能量無法傳送至指甲，如糖尿病、新冠肺炎、鏈球菌感染或濕疹問題。

博氏線是會有凹痕或凹陷，指甲表面變得粗糙。（網上圖片）

參考資料：hello醫師／yahoo新聞