健康飲食｜常感到疲倦、沮喪、憂鬱？關鍵在於身體缺乏維他命D

隨著冬天來臨,人們想透過在陽光下自然獲取維他命D變得更加困難。「陽光維他命」不僅對緩解COVID-19疫情有所幫助,對健康或預防其他疾病也很重要。然而不幸的是,根據統計美國有超過40%的人患有維他命D缺乏症。



布魯克林紐約大學朗格醫院內分泌學家Jason Prescott博士表示,體內缺乏維他命D最常見的症狀是疲勞。疲勞被定義為疲倦或低能量狀態,有這種狀況的人非常普遍,甚至影響了3分之1的美國人。

Jason Prescott博士建議一直感到疲倦的人進行血液檢查,接受一種稱為25-羥基維他命D的測試。正常情況下,維他命D的濃度應該在30至80ng/mL之間,只要低於30 ng/mL就會被判定為缺乏,而低於20ng/mL則代表嚴重缺乏。缺乏維他命D除了感到疲勞、疲倦之外,也要多加留意以下症狀:

1. 身體虛弱:發表在《Western Journal of Medicine》上的1項研究發現,缺乏維他命D會導致肌肉無力。

2. 骨質流失:維他命D對鈣質的吸收和代謝扮演十分重要的角色,對患有骨質流失和骨折風險增加的老年人來說,擁有足夠水平的維他命D尤其重要。

3. 落髮:壓力會導致落髮,但維他命D濃度低也可能是罪魁禍首,尤其是女性。

4. 沮喪:廣泛的研究發現缺乏維他命D與憂鬱、情感障礙和其他心理健康問題之間存在關聯。加拿大科學家回顧了有關該主題的14項研究,發現維他命D濃度愈低,罹患抑鬱症的機率就愈大,尤其是老年人。專家建議服用維他命D補充劑或多曬太陽、攝取富含維他命D的食物包括例如三文魚、沙甸魚,或強化乳製品。

Jason Prescott博士建議,如果無法獲得足夠的陽光,使皮膚產生維他命D,可以服用維他命D3補充劑。然而專家也補充,過度暴露在陽下會導致皮膚癌,適度即可。

資料來源:The No 1 Sign You Are Deficient in Vitamin D

