慢性發炎｜即食麵炸雞易致身體發炎！西蘭花藍莓6食品助身體滅火
每天都覺得睡不飽、皮膚不斷出狀況，甚至感到心情低落焦慮，當心「身體發炎」，如果不改善，長期下來可能導致慢性病的發生，來自台灣的營養師王證瑋建議，攝取6類食物，降低身體發炎程度。
營養師王證瑋在Facebook表示，「慢性發炎」就向身體長期鬧火災一樣，不斷產生自由基，攻擊身體的細胞組織，有許多研究證實，身體長時間發炎則會造成慢性疾病的產生。
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另外，王證瑋指出，飲食也會影響身體慢性發炎，並例舉生活中最常見的5種食物，恐導致發炎加劇。
1. 加工食品：薯片、即食麵等
2. 精緻碳水化合物食物：蛋糕、餅乾、麵包等
3. 油炸食品：薯條、炸雞等
4. 含糖飲料：碳酸飲料、果汁、手搖飲
5. 加工肉品：火腿、香腸、煙肉等
除了減少上列食物的攝取外，可以多補充以下抗發炎、抗自由基的食物，來預防慢性發炎及幫助身體健康。
1. 漿果類食物：
包含草莓、藍莓、蔓越莓、覆盆子等；漿果類富含豐富的植化素，如花青素、類黃酮、類胡蘿蔔素等，是天然的抗氧化劑，對於調節免疫及抗發炎都有很好的作用。
2. 西蘭花
屬十字花科的食物，其中的含硫化合物可以幫助體內降低發炎因子，可預防心血管疾病及癌症。
3. 薑黃
常用的香料，其中富含薑黃素，是對抗發炎的重要物質。
4. 綠茶
含豐富兒茶素及沒石子酸，具有抗氧化及降低發炎之功能。
5. 胡椒
黑胡椒中含有高量的胡椒鹼，亦具備抗發炎功效。
6. 葡萄
含有花青素及白藜蘆醇，對於預防肥胖、心血管疾病及癌症皆有幫助。
最後，王證瑋表示，對抗身體火災，除了飲食的幫助外，生活作息也很重要，包括維持理想體重、規律運動、充足的睡眠及放鬆心情等，都是幫助滅火的因素，調整正確的生活模式，才有機會將體內熊熊的焰火盡早撲滅，維持身體良好的健康狀態。
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癌症與身體慢性發炎有甚麼關係？
原本，身體發炎是為了保護人體，藉着發炎讓細胞凋亡，修復我們的器官。可是，一旦器官恢復的速度趕不上發炎的破壞速度，這時候就會有一種類似「纖維母細胞」的來取代，而這些纖維母細胞無法發揮正常細胞的作用。人體的最小單位是細胞，當細胞受到破壞，會啟動修復機制，反覆的破壞及修復，如果有一次沒有處理好，就會開始形成癌細胞。所以，癌症就是慢性發炎之後引起的重大疾病（原因之一）。