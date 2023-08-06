慢性發炎｜即食麵炸雞易致身體發炎！西蘭花藍莓6食品助身體滅火

每天都覺得睡不飽、皮膚不斷出狀況，甚至感到心情低落焦慮，當心「身體發炎」，如果不改善，長期下來可能導致慢性病的發生，來自台灣的營養師王證瑋建議，攝取6類食物，降低身體發炎程度。



營養師王證瑋在Facebook表示，「慢性發炎」就向身體長期鬧火災一樣，不斷產生自由基，攻擊身體的細胞組織，有許多研究證實，身體長時間發炎則會造成慢性疾病的產生。

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另外，王證瑋指出，飲食也會影響身體慢性發炎，並例舉生活中最常見的5種食物，恐導致發炎加劇。

1. 加工食品：薯片、即食麵等



2. 精緻碳水化合物食物：蛋糕、餅乾、麵包等



3. 油炸食品：薯條、炸雞等



4. 含糖飲料：碳酸飲料、果汁、手搖飲



5. 加工肉品：火腿、香腸、煙肉等



除了減少上列食物的攝取外，可以多補充以下抗發炎、抗自由基的食物，來預防慢性發炎及幫助身體健康。

1. 漿果類食物：

包含草莓、藍莓、蔓越莓、覆盆子等；漿果類富含豐富的植化素，如花青素、類黃酮、類胡蘿蔔素等，是天然的抗氧化劑，對於調節免疫及抗發炎都有很好的作用。

2. 西蘭花

屬十字花科的食物，其中的含硫化合物可以幫助體內降低發炎因子，可預防心血管疾病及癌症。

3. 薑黃

常用的香料，其中富含薑黃素，是對抗發炎的重要物質。

4. 綠茶

含豐富兒茶素及沒石子酸，具有抗氧化及降低發炎之功能。

5. 胡椒

黑胡椒中含有高量的胡椒鹼，亦具備抗發炎功效。

6. 葡萄

含有花青素及白藜蘆醇，對於預防肥胖、心血管疾病及癌症皆有幫助。

最後，王證瑋表示，對抗身體火災，除了飲食的幫助外，生活作息也很重要，包括維持理想體重、規律運動、充足的睡眠及放鬆心情等，都是幫助滅火的因素，調整正確的生活模式，才有機會將體內熊熊的焰火盡早撲滅，維持身體良好的健康狀態。

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