預防骨質疏鬆｜長者如何補鈣？醫生推1食物鈣質=奶22倍更富蛋白質

你今天補充足夠的鈣質了嗎？想預防骨質疏鬆，從年輕時就要開始存「骨本」，根據台灣國民健康署建議，成人每日需要攝取1000毫克的鈣質，然而有高達9成的台灣人每日鈣攝取量不足，僅達到建議攝取量的一半左右，對此，醫生指出，除了喝牛奶可以補鈣以外，「小魚乾」更是補鈣首選，含鈣量是牛奶的22倍。



台灣腎臟科醫生洪永祥在《健康好生活》節目上表示，不只老年人會缺鈣，年輕人缺鈣的也一大堆，而台灣人普遍缺鈣的原因，除了平時攝取不足，營養不均衡、不愛曬太陽以外，還與許多人喜歡喝咖啡和茶，造成鈣質嚴重流失。

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補充鈣質吃甚麼？小魚乾是首選

至於該如何補充鈣質？洪永祥分享，大多人最先想到的可能是「牛奶」，但其實「小魚乾」鈣質含量更多，是牛奶的22倍，而每100公克的小魚乾含有高達2231毫克的鈣質，但同時也要注意小魚乾熱量不少，每100公克熱量為316大卡。

洪永祥進一步說明，小魚乾除了有鈣質、蛋白質以外，鎂離子及鉀離子等礦物質含量也相當豐富，更含有維他命A、B、D，其中維他命D可以幫助鈣質吸收，因此，洪永祥表示，「如果缺鈣，小魚乾真的是非常棒的首選。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：預防骨質疏鬆，牛奶不是最佳選擇！醫推薦1食物「鈣含量是牛奶22倍」，只吃一點點就能補鈣】

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