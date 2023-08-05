消暑食品｜去濕消腫營養師推8涼感食物　番茄降溫紓壓晚餐吃最好

高溫熱浪持續籠罩北半球，面對這可能是史上最熱的夏季，除了做好防曬、慎防熱傷害，營養師也推薦8種涼感食物，幫助大家能在涼爽度過酷暑！



來自台灣的營養師張宜臻在好食課Facebook分享，面對動輒35度以上的極端高溫，除了靠電風扇或冷氣物理降溫以外，大家也可以多吃8種涼感食物，幫助身體消暑袪濕，維持新陳代謝。

這個夏天實在太熱，真的要從日常飲食入手消暑！（按圖了解）

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1. 西瓜

西瓜不僅低熱量，並有9成皆由水構成，可幫助維持身體新陳代謝，雪過的西瓜也能讓人瞬間感到涼意。

2. 小黃瓜

清熱利水的小黃瓜，與西瓜一樣富含水份，水分含量高達96%，同時富含鉀離子，可幫助排鈉利尿，排除身體多餘水分。不過鉀離子在川燙過程中很容易流失，因此可將小黃瓜改為生食，或製作成蔬菜棒搭配乳酪更對味。

3. 苦瓜

苦瓜的維他命C含量是瓜類家族榜首，加上富含纖維，不僅可養顏美容，刺激腸道蠕動，預防便秘之外也可幫助身體消暑袪濕。

4. 番茄

番茄含水量有94.5%，且每100克還不到20大卡，低熱量又富含鉀離子，可幫助身體排除過多熱氣也助祛濕。尤其番茄含有「GABA胺基酸」能調節自律神經、有助抒壓，也富含鉀及水分，能幫助降低體溫，達到助眠效果，晚餐時段吃最好。

5. 綠豆

綠豆消暑利尿，富含維他命B群與鉀，有利身體代謝廢物，若夏天吃不下飯，可用同屬澱粉的綠豆代替。不過要注意綠豆偏寒，不宜過量食用，建議搭配薏仁、紅豆等量一起煮，還能補充鐵質。

6. 薏仁

清熱健脾滲濕，也具有消暑袪濕功效，可搭配綠豆一起吃，也有助於消水腫。

7. 辣椒

含有辣椒素，可抗發炎，吃辣有助釋放壓力、解除沮喪，適度的辣更可幫助身體排汗散熱，排除濕氣。

8. 白開水

要預防中暑最重要的還是喝足水份，成人每日需飲用「體重公斤數 × 30~35毫升」的水，來幫助身體新陳代謝，維持身體一定機能。

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張宜臻提醒，除了8種涼感食物，也能在日常中善用3招消暑：

1. 穿透氣衣物：

研究發現，黑色等深色衣物較容易吸熱，而白色、黃色或其餘淺色衣物較能反射太陽熱氣，可時間一久，白色衣服也會因為無法排除體熱而難以散熱，所以建議仍舊以透氣衣物為主

2. 利用陰涼遮陰處：

避開中午大太陽，盡量走有樹陰或騎樓遮蔽處，也可善用遮陽傘、帽子、墨鏡等物來消暑

3. 保持通風涼爽：

如果沒開冷氣，記得保持室內空氣流通，也不要為了省電而完全不開電風扇，最起碼也要搧扇子保持通風涼爽。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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