日本蛋發霉｜超市日本蛋發霉！洗淨冇用1隻壞全盒掉？又關輻射事?

雞蛋外殼發霉能吃嗎？早前有網民於Facebook群組《香港蛋控協會》發文，提到從超市購入了一排日本蛋，惟開出兩隻「怪蛋」，其中一隻雞蛋的外殼呈現大範圍黑色裂紋，蛋殼亦有部分變黑，另一隻雞蛋的外殼則有密集的淺色斑點，蛋殼有少部分變灰。



超市購入日本蛋10隻壞2隻 蛋殼現裂紋加速變壞

事主購入的日本蛋品牌為願望之卵，超市售價約$30／10隻，距離到期日尚有個多月。不過卻有兩隻蛋的外殼經已發霉，其中一隻更有大範圍的黑色裂紋，令事主直言「打開個盒有啲嚇親」。

有網民表示雞蛋有機會本身已經有裂痕，一旦出現裂痕便會令雞蛋加速變壞、發霉，從而感染到其他雞蛋，亦有網民表示願望之卵為福島附近地區生產的食物，因此才會發霉。

願望之卵農場位於受限區域 被評定品質卓越食用安全

願望之卵的農場位於日本茨城縣，雖然茨城縣是其中一個受食物管制的地區，但所有進口香港的禽蛋，均要提供日本當局的輻射證明書才可進口香港，食物安全中心亦會就進口香港的日本食品進行輻射檢查，雙重把關保障食物安全。（請按下圖👇👇👇）

此外，願望之卵的農場亦由日本農場統一管理，母雞生蛋後會直送工場進行清潔、消毒、篩選、包裝，有嚴格生產過程和品質監控。願望之卵亦通過水中銀﹝國際﹞生物科技公司的生物毒性測試，產品於急性、慢性毒物檢測以及成分篩查中表現理想，被評定為「品質卓越」、可安全食用的雞蛋，因此市民亦毋須過於擔心。

炎熱潮濕利細菌繁殖 運送過程遭碰撞可致發霉

一般而言，室溫蛋可以置於陰涼處約保存7-10天，但雞蛋最理想是保存在攝氏4度至10度的環境下。存放在涼爽、較恆溫的雪櫃中，避免陽光照射，能夠有效延長保鮮期、減少細菌繁殖的機會。（請按下圖👇👇👇）

由於香港夏季天氣炎熱潮濕，一般濕度較高的環境下，有利於細菌快速繁殖，因此雞蛋會相對容易發霉。此外，雞蛋如在運送過程中出現碰撞，蛋殼有可能出現細微裂痕，以致發霉。

黴菌毒素藉由空氣傳播 1隻發霉全盒冇得留低

倘若雞蛋外殼已發霉便不可食用，即使以水沖洗或以高溫烹調，亦無法完全去除黴菌毒素。有人認為去除外殼霉菌後可安全食用．惟黴菌能通過雞蛋殼上小孔滲入雞蛋內部，吸收黴菌毒素會容易引發急性腸胃炎或食物中毒的風險。

引致食物腐壞的黴菌大多數屬絲狀、體積微小，難以用肉眼發現，而且會藉空氣傳播，同一排雞蛋內的每顆雞蛋都有可能已經受到污染。因此若其中一隻雞蛋出現發霉情況，應該整排丟棄。（請按下圖👇👇👇）

食物安全中心亦提供食物安全建議，市民應向可靠的供應商採購乾淨、沒有裂紋或蛋液漏出的蛋，並遵照雞蛋包裝／標籤上的食用日期和貯存溫度保存雞蛋。

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