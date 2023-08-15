彈塗魚｜紅樹林彈塗魚街市有售 內地爆紅滋陰壯陽？1類人千祈咪掂

彈塗魚除了可以在紅樹林找到之外，原來在街市一樣有！早前，有網民在社交平台上帖文，表示有魚販賣彈塗魚。究竟彈塗魚吃得嗎？本身彈塗魚又有什麼營養呢？



有網民表示發現有街市售賣彈塗魚。（Facebook@香港街市魚類海鮮研究社）

彈塗魚對於香港人相信不會陌生，不過甚少人會吃它，不過原來在內地，彈塗魚是一種相當流行的魚鮮，甚至在內地節目《味道》和《舌尖上的中國》都有重點推介。

彈塗魚可以壯陽？中醫師：未聽過

彈塗魚雖然是紅樹林中珍貴的生物之一，不過，原來在現今的法律之下，它不是本港受保護物種之一，所以食用及售賣均不違法。加上有內地漁民及中醫師表示彈塗魚有「滋陰補腎」的功效，男士食用後更有壯陽之說，所以在內地爆紅，過往更有疑似內地不法分子進入米埔非法捕捉彈塗魚，破壞當地生態。

對於彈塗魚可以壯陽一說，早前香港中醫師公會會長關之義曾接受訪問時表示，彈塗魚作為一種魚類，蛋白質含量豐富，進食後可以補充身體所需的蛋白質，不過，它並沒有特別的中藥用途，更未曾見過有中醫以此入藥，亦未聽過它有壯陽的功效。他續指，令男人們覺得它有壯陽的功效，有機會是源自於心理作用，從而改善性能力。

彈塗魚一般會出現在濕地或者紅樹林，不過在內地彈塗魚卻即美味的佳餚。（資料圖片）

傳彈塗魚可壯陽 內地漁民疑潛入米埔濫捕 中醫師：未聞有此功效

適合體虛婦女 多種新鮮魚類均可取代

雖然彈塗魚並沒有任何中醫藥療效，不過亦不代表彈塗魚不適合食用。體質虛寒、腎虛、體型消瘦的婦女，或者皮膚有傷口而久未癒合，進食彈塗魚都均有改善。然而，除了彈塗魚之外，鰂魚、泥鰍等魚類均有類似的功效，所以毋須刻意選擇彈塗魚。

想改善虛寒、腎虛的體質，不一定只吃彈塗魚，除了補身之外，南方人一般都會選擇飲用湯水，以下兩款湯水，材料簡易，就算放工之後都可以到超市買齊所有材料煲煮，而且有健脾補腎的功效，不妨參考。

1類人不宜購買

由於彈塗魚身型小，街市購買，一斤十多條，魚檔一般不會代為劏魚。回家處理時，要有心理準備，因為一落刀，切去魚頭時，即有大量血水標出，十多條向流成河般，狀甚恐怖，如果怕血人士千祈咪試！

按圖看淮山蘿蔔排骨湯做法：

按圖看蟲草花蓮藕瘦肉湯做法：

+ 1

《快閃優惠》鴻福堂 - 自家湯券實體套票 10 張

延伸閱讀：【補腎湯水合集】10款益腎家常靚湯有肉有素 改善手足冰冷抗疲勞