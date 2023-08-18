肚臍餅｜花塔餅、花占餅原來一直都搞錯！杜蟲食呢種竟是兒科聖手

肚臍餅、花塔餅、花占餅，傳說它們當中有一種可以杜蟲，但這三者你分得清嗎？花占餅可說是一代人的童年回憶，亦是很多人都喜歡的零食。而你又知道它的來歷嗎？你會怎樣吃它？



肚臍餅實為花占餅（網上圖片）

肚臍餅別名花占餅 來自英國大馬新加坡都有

花占餅和肚臍餅實為同一種食物，因為它的外形看起來像是一個肚臍，因此又被叫作「肚臍餅」。而這種童年回憶其實不是香港「專利」，花占餅在新加坡、馬來西亞、澳洲、愛爾蘭等都可見它的身影。它的原名是Iced Gems Biscuits（冰寶石餅乾），最初是由英國雷丁的亨特利和帕爾默於1850年代製造其餅底，而糖霜的設計則是在1910年添加的。（請按下圖👇👇👇）

花占餅的上端為色彩鮮豔的糖，下面則為餅乾，不具杜蟲功效。有些人先吃底部的餅乾，這樣就可以把他們認為最好的糖霜留到最後享用，亦有些人會先吃糖霜，這樣餅乾就能中和糖霜的甜味。當然還有人會把花占餅一口吃下，直接把一整塊餅乾塞進嘴裡。你又會怎樣吃呢？

英國現代的花占餅（Jessica's Kitchen）

花塔餅≠花占餅是藥不是糖！杜蟲開胃戲稱「兒科聖手」

花塔餅和花占餅外形相似，但花塔餅的底部並沒有餅乾，加上「花塔餅」和「花占餅」只有一字之差，也難怪大家會把它們混淆！以往香港居住的衛生環境欠佳、生活條件較差，小朋友感染寄生蟲的機率就相當高，這種外形像糖果的杜蟲藥就應運而生。

花塔餅是藥不是糖（網上圖片）

不同於花占餅，花塔餅的而且確是發源於香港，是香港本土的產物。普遍都聲稱自己可防止疳積、改善消化不良、食慾不振以及最重要的寄生蟲問題，不少人在小時候都曾吃過，你又試過嗎？（請按下圖👇👇👇）

資料來源：the straits times/吳昊(老花鏡)@FB