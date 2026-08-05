雞軟骨營養｜以形補形真係得？5營養素護關節高蛋白長者都啱+食譜

雞軟骨營養｜雞軟骨，雖說是骨，沒有雞腿、雞翼的肉香加持，但雞軟骨也是很多人喜歡的食材！有人說雞軟骨可以以形補形，有護軟骨或強骨的功效，這說法是否屬實？



炭烤雞軟骨。（istockphoto）

雞軟骨營養｜蛋白質高飽腹感強 低脂低卡最啱減肥

雞軟骨顧名思義就是雞的軟骨、脆骨，通常都是指雞胸骨、關節部位的軟骨。雞軟骨富含蛋白質、醣類、維他命 A、B、鈣、鐵等營養元素。

雞軟骨vs雞胸肉營養（以100克一份計算） 雞軟骨 雞胸肉 熱量 107卡路里 114卡路里 蛋白質 20.4克 21.2克 脂肪 2.2克 2.2克 膽固醇 49毫克 64毫克

未烹煮的雞軟骨。（istockphoto）

雞軟骨的營養如蛋白質、脂肪等，和雞胸肉的相若，大家都同為高蛋白質低脂的食物，雞軟骨當中的膽固醇甚至比雞胸肉還要低，非常適合減脂人士。但謹記要注重烹煮手法，可用燒、焗、氣炸等方法去避免油炸。

雞軟骨營養｜以形補形真係得！全靠膠原蛋白和軟骨素

「以形補形」是中國的傳統觀點，簡單而言就是以形狀相似的食物來補充人體相對的器官和功能，如合桃補腦、腰果補腎、魚眼補眼等。有一些是純粹虛構，但也有些是有根有據，非只是謠言！比如雞軟骨護骨。

雞軟骨，椒鹽味最夾，也可按喜好加入不同調味。（資料圖片）

雞軟骨除了有醣類、蛋白質外，同時還有豐富的維他命K，有活化膠原蛋白、維持軟骨健康的效果。同時雞軟骨還有豐富的非變性二型膠原蛋白和軟骨素，有保護關節、修復軟骨的作用，甚至有減緩關節疼痛與發炎症狀的效果。

雞軟骨食譜

椒鹽雞軟骨食譜

椒鹽雞軟骨食譜

材料：

雞軟骨300克

椒鹽1茶匙

粟粉1湯匙

七味海苔粉適量

做法：

1. 雞軟骨洗淨，抹乾，放入椒鹽，拌勻略醃5-10分鐘。

2. 雞軟骨保持乾身才蘸上粟粉，至每粒被粟粉包裹。

3. 燒熱鑊下油，放入雞軟骨，以中慢火半煎炸至金黃色變熟，盛起。

4. 瀝乾油分後，撒上七味海苔粉拌勻即成。

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資料來源：早安健康/亞尼活力/ 華人健康網/食力