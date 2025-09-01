蜆食譜｜椰青煮蜆15分鐘簡易家常菜　鮮甜清香消暑解熱必加2物

長夏炎熱濕悶，椰青煮蜆又香甜又清新，最適合在高溫下為大家降溫！椰青煮蜆的煮法相當簡單，手殘也會做，而且只需15分鐘便可，真的快靚正！



椰青煮蜆食譜｜蜆肉鮮甜性寒 夏天消暑最啱

夏天屬火，炎熱又悶焗，再上今年的夏天可說比以往都高溫，解熱消暑就成了一大夏日要點。蜆性寒，味鹹，入肝、胃經，有助於清熱消暑，還可利水滋陰，非常適合在夏天的高溫中食用。

椰青煮蜆（麥超億攝）

在營養學中，蜆富含礦物質、奧米加3脂肪酸，還有蛋白質等，有助維持免疫系統功能，有益心血管和大腦的健康，甚至具抗氧化的功能，可以有效減低有害自由基對身體細胞的破壞，是相當有營養的食物。

煮蜆貼士｜3%鹽水加1樣甜滋滋食材浸蜆吐沙 瘦蜆變肥蜆鮮味增3倍

椰青煮蜆食譜｜消暑神器椰青水 配蜆更甜更鮮

椰青水在夏天不但清新解暑，還具備清热解毒及止渴的作用。當中含有維他命C、生長激素、糖類、脂肪及我們身體所需的大量微量元素，經常飲用可補充身體細胞的內液，有滋潤肌膚和美容養顏的作用。椰青營養｜護膚防甲亢椰青水4營養價值 熱量是椰汁1/8哪些人不宜

椰青水配上鮮甜的蜆肉，不但沒有搶去蜆肉的獨特味道，還加添了夏日清新的香味。香茅和青檸也不可少，令蜆肉錦上添花，清香消暑，而且煮法簡單，15分鐘就行，不必呆在廚房很久，大家在炎炎夏日的高溫下盡可放心烹煮試試。

椰青煮蜆食譜

材料：

蜆1斤

檸檬葉5塊

青檸1個

椰青450毫升

雞湯100毫升

香茅2條

做法：

1 蜆用鹽水浸泡半小時吐沙。

2 香茅去頭用刀背拍鬆備用。

3 檸檬葉切碎備用。

4 大鍋加入椰青水、雞湯、香茅、檸檬葉。

5 大火煮滾後，轉小火煮15分鐘出味。

6 加入蜆煮滾後，小火煮約5分鐘待其開口，擠上青檸汁即成。

不失敗貼士：蜆可用暖鹽水浸泡，更有利於其吐沙。

