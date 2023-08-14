張學友演唱會跌倒在地！自揭耳水不平衡！忌吃3類食物咖啡都要戒

張學友近日到馬來西亞舉行《張學友60+巡迴演唱會》，但昨晚（8月13日）在表演期間，學友卻突然在舞台上滑倒摔在地上，雖其所屬公司有回應，只是不小心滑倒，但其實學友也曾在演唱會上提及，他有耳水不平衡的問題。耳水不平衡可算是慢性病，有3類食物可令其惡化，2種營養有助紓緩症狀。



公司澄清張學友身體狀況沒有問題。

張學友大馬演唱會頭暈倒地 揭有耳水不平衡仍敬業演出

張學友近日到馬來西亞舉行《張學友60+巡迴演唱會》，但昨晚（8月13日）在表演期間，卻突然在舞台上滑倒摔在地上。雖然今天（14日）凌晨時分，張學友所屬公司環球唱片回應指：「請放心張生沒有在台上暈，只是平的舞台上滑倒，但立刻起身，並完成全部演唱會。」但在微博上有人轉發學友在演唱會上的說話，學友表示自己有耳水不平衡症，不巧地在今晚演唱會前發作，突然開始頭暈。（請按下圖👇👇👇）

其實學友耳水不平衡的影響在第二場已出現，到了第三場情況更加嚴重，不過，學友堅持為了已經到達現場的觀眾唱下去。學友為應對這狀況減少了些跳舞動作，亦有幾首歌取消了升降台環節，但整個歌單都沒有取消任何一首歌，相當寵粉敬業。其實耳水不平衡可算是慢性病，有3類食物可令其惡化，2種營養有助紓緩症狀。

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耳水不平衡少吃3類食物：高鹽、高剌激、高咖啡因

耳水不平衡要少喝濃茶（istockphoto）

根據香港港安醫院的資料，大約每一千人之中，便有一至兩人有耳水不平衡，發作時會出現暈眩、嘔吐、耳脹及耳鳴等症狀。會有這情況除了細菌、病毒感染的因素外，亦有可能是因「美尼爾氏症」（Ménière's Disease）以及耳石症所引起。

若是細菌、病毒感染引致的耳水不平衡、頭暈，只要好好治療便可；而耳石症則可由醫生進行耳石復位運動解決。但美尼爾氏症引起的狀況就沒有根治方法了。而如果你患有美尼爾氏症的耳水不平衡，醫生普遍都會建議患者維持清淡、低鹽、糖的飲食，因為其實飲食習慣和耳水不平衡有相當大的關係。

耳水不平衡要少吃朱古力（istockphoto）

養和醫院聽力學專家區建國博士曾分享，耳水不平衡的情況大多會影響30至60歲的人士，男女都可能患病，女性略多於男性。有3類食物可令耳水不平衡的病情惡化，包括高鹽、高剌激、高咖啡因的食物，如煙酒、辛辣食物、朱古力、咖啡和濃茶等。它們會令內耳淋巴液積聚，有機會引發耳水不平衡，造成頭暈嘔心等症狀。

資料來源：香港港安醫院/養和醫院