夏末三餸一湯｜秋葵炒蛋+大蝦金邊粉+桃膠銀耳羹+花旗參老黃瓜湯

立秋剛過，日間天氣雖仍持續高溫，但氣溫也悄悄地開始產生變化。這種轉季日子除了要滋陰潤燥，記得還要增強身體抵抗力，小心風寒。



秋葵本菇炒蛋

秋葵在夏季可解暑清熱，在秋天能滋陰潤燥，是夏末初秋的最佳食材之一。秋葵的營養價值極高，其黏液還可保護胃壁，促進腸胃消化，防止便秘，當中的黃酮還可調節人體分泌，促進血液循環、消除疲勞，甚至有抗衰老的作用！

【秋葵本菇炒蛋食譜】食秋葵好處多 防癌降血糖減肥一應俱全！

秋葵本菇炒蛋食譜

大蝦炒金邊粉

大蝦炒金邊粉不但味道酸甜可口，可促進食慾，當中的食材羅望子更是相當有益的食物。羅望子是煮酸辣湯的重要材料，它的鈣含量是所有水果之冠，也有幫助製造紅血球的鐵質、控制血壓和心跳的鉀，是非常健康的食物。

大蝦金邊粉食譜｜泰式粉麵甜酸鹹集一身 自製正宗醬汁必備羅望子

大蝦炒金邊粉食譜

桃膠銀耳羹

根據中國古代醫書記載，桃膠有生津止渴、滋陰潤燥，清除濕熱等功效，是夏末初秋的必食佳品之一。銀耳富含膠質，溫和潤燥不上火，更有效預防秋燥，在夏末更可幫助身體生津養胃，以及在轉季時提高免疫力。

【素食食譜】桃膠銀耳羹滋陰養顏 平民燕窩簡單做美麗得體

桃膠銀耳羹食譜

花旗參蘋果老黃瓜湯

老黃瓜味甘，性涼，具有消暑清熱、解毒、降火、利尿等功效。而花旗參味甘性涼，益氣養陰，清熱生津，可改善血液循環、提高身體免疫力，甚至可防寒、抗感冒，在清熱的同時防止轉季著涼，可謂夏末初秋的最佳湯水！

夏天湯水食譜｜花旗參蘋果老黃瓜湯益心健脾 補氣養陰1類人慎用