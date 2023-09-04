雪櫃收納｜網民1招防長輩剩菜塞爆雪櫃？被嘲太天真！長輩出奇招

許多長輩習慣將家中雪櫃塞滿，有時還會因忘記食物的保存期限，導致過期。



日前，有網友在Facebook 專頁「爆廢公社二館」分享，他發現只要將雪櫃放滿一堆飲料，便能有效阻止長輩們將剩菜塞滿雪櫃。

怎樣可以阻止長輩將雪櫃塞滿？（按圖看清👇👇👇）

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原PO表示，只要自己將雪櫃塞滿一堆長輩不愛喝的飲料，對方便會因為沒有多餘的空間，而不再將剩菜放置雪櫃。他也在留言中補充，通常長輩會因節儉，捨不得將飲料倒掉，僅碎念幾句便作罷。想出妙招的原PO開心的直言「如何有效防止家裡長者把冰箱（雪櫃）塞滿剩菜食物！買一堆他們不喝的飲料，塞滿塞好，讓剩菜沒有空位可以冰！」

文章一出，便吸引許多網友討論。許多人認為原PO的方法很有創意，但也有網友表示原PO太小瞧媽媽們的收藏能力，「很內行，很會」、「我學起來了」、「你太小看媽媽的收藏能力了」、「長輩層層疊的功力是王者級」、「太天真了」、「他們會繼續放進去硬疊，挑戰失敗」。

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其他網友則分析長輩們在看到原PO雪櫃時，可能會出現何種反應，「會把你的飲料倒掉，然後繼續放」、「這樣就有理由再買一台冰箱了」、「會被罵」、「阿嬤會把飲料拿出來，把菜冰進去」、「隔天飲料都變常溫了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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