隔夜餸｜4類餸隔天吃超傷身！這樣放雪櫃一樣多菌綠葉菜可放幾耐?

隔夜菜有多傷身？有營養師提醒，倘若亂吃隔夜菜，容易造成食物中毒，既傷身又傷腎；此外，包括保存、加熱方式錯誤，也會對身體造成危害。



綜合媒體報導，來自台灣的營養師谷傳玲列出4種隔夜菜最好別吃，藉此避開傷身風險。

若然真的預多了飯餸的份量，就要好好處理這些吃不完的食物呢！（按圖了解）

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1. 沒有密封保存的隔夜菜

谷傳玲表示，如果食物沒有用保鮮膜封住就直接放入雪櫃冷藏，便容易被雪櫃裏的細菌交叉污染，很容易食物中毒。

2. 冷藏兩、三天的隔夜菜

不是有雪着就沒事！谷傳玲說明，在冷藏的低溫下，李斯特菌（Listeria monocytogenes）也能繁殖，且潮濕的環境尤其適合黃麴毒素生長，萬一食物產生黃麴毒素，就算徹底加熱也沒辦法去除。

她建議，前一天冷藏的隔夜菜，最好第二天就吃完。

3. 硝酸鹽含量高的綠葉菜

綠葉菜盡量別放隔夜食用，谷傳玲強調，尤其是菠菜，「有實驗發現，菠菜川燙後冷藏16個小時，亞硝酸鹽的含量還會超過標準，如果還是被筷子翻弄過、吃剩的，亞硝酸鹽的超標會更多。」

因此，綠葉菜最好是當天食用完畢，別留到隔夜。

4. 沒有徹底加熱的隔夜菜

谷傳玲指出，吃剩的菜容易沾染許多口水，「裏面可都是細菌」，如果不徹底加熱滅菌就吃，很容易食物中毒。而所謂的「徹底加熱」，是指要加熱到攝氏100度，並保持湯水沸騰3分鐘以上。

她提醒，如果煮飯後發現菜煮太多了吃不完，「先別用筷子去翻動，也別放在室溫下放涼，這個過程可能就會被微生物污染，應趕緊趁熱放進消毒過的保鮮盒裏，密封好直接放入雪櫃冷藏，且第二天吃之前徹底加熱，只要這樣做，隔夜菜也可以放心吃。」

除了隔夜菜，谷傳玲也表示，「隔夜西瓜」也盡量避免，「吃隔夜西瓜吃出腸胃炎、噁心、嘔吐、腹瀉，甚至住院治療的不在少數。」2022年就有吃隔夜西瓜送醫的案例，中國有一家三口吃了隔夜西瓜後，開始出現噁心、嘔吐以及腹瀉等情況，三個人最後都住進了醫院，其中小孩不僅出現胃腸炎，還伴隨貧血、無尿以及腎功能衰竭等症狀，甚至因為症狀嚴重，險些喪命。

由於夏季氣溫升高有利於細菌生長，專家建議為了安全起見，吃隔夜西瓜的時候，最好切掉表面的2厘米左右，並且冷藏時間最好不要超過48小時，「因為儲存時間越長，被細菌感染的可能性就越大。」

谷傳玲也表示，正確的做法是切西瓜前先清洗一下西瓜，用乾淨的刀和砧板切開，並及時包上保鮮紙，放入雪櫃冷藏，而且還要和生肉、生菜分開放，第二天及時吃掉。

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