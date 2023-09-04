麥當勞咖啡全線停售要退休！亂飲傷胃唔飲仲好？咖啡加奶原來係錯

麥當勞咖啡全線停售稱要退休！麥當勞今天早上（9月4日）突然在facebook宣布「麥當勞咖啡」今晚6時起暫停供應，感謝顧客多年支持，並於今晚6時起便會暫停供應。不少網民都對這大感驚訝。但你知道咖啡是否真的傷胃嗎？



麥當勞咖啡今晚6時起停售 網民：晴天霹靂

麥當勞今天早上（9月4日）突然在facebook宣布，麥當勞咖啡要宣佈退休停售了，而且在今天晚上6時起便會暫停供應，停售的產品包括「凍/熱優質濃香咖啡」及「優質即磨咖啡」，感謝顧客多年支持。

麥當勞將停售的普通咖啡採用白色杯（左），McCafé則是黃色杯。（倪清江攝）

事件引起網民的熱議，有人直言：「無咖啡咁唔使食麥當勞早餐」、「早餐加到4x 重要無咖啡，好野」、「晴天霹靂」、「係唔係全部轉晒做McCafé?」、「還我即磨咖啡」。亦有不少網民懷疑，這次退休事件只是宣傳產品的手法，而是否屬實就要再看麥當勞的宣告。

咖啡2大迷思：空肚飲會傷胃？咖啡加奶對胃好一點？

咖啡2大迷思：空肚飲會傷胃？咖啡加奶對胃好一點？（istockphoto）

喜歡咖啡的你， 有沒有聽過各種關於咖啡的迷思？有傳因為咖啡含有咖啡因，會引起胃部不適甚至傷胃， 所以有人說空肚不能喝咖啡；又有指喝咖啡確實傷胃，而牛奶可中和這種情況，因此喝牛奶咖啡便沒有問題了，這些迷到底是否屬實？

咖啡迷思1：空肚飲咖啡會傷胃？

關於這個迷思，台灣景升診所的邱正宏院長，曾在個人平台上分享自己的分析和看法。他指咖啡因雖然會令胃酸分泌增加，並且的確會令食道的括約肌壓力受到影響，但這種影響相關少，而且胃酸分泌增加也不是喝咖啡的專利，有時候人只要想到「吃」胃酸就會增加、有時候在進食後胃酸同樣亦會增加。

空肚飲會傷胃？（istockphoto）

醫生亦指，有研究指喝咖啡後感到胃不適的人，以及喝咖啡後感覺正常的人，兩者喝咖啡後胃部的胃酸分泌數據大致相同。而之所以會有咖啡傷胃的觀感，其實是因為某些人本身食道下方的括約肌較鬆弛，咖啡才會引起其不適反應，與是否空肚飲用、或什麼時間飲等等都無關。

咖啡迷思2：咖啡加奶對胃好一點？

上述提到某些人喝咖啡後的確會有不適反應，到底牛奶是否能緩和這種情況呢？台灣的外科醫師江坤俊在一則關於健康飲食的訪談中分享，如果本身喝黑咖啡就有不適反應，想加點牛奶去舒緩，這種方法絕對是大錯特錯！

咖啡加奶對胃好一點？（istockphoto）

因為牛奶中存有脂肪，會讓人的胃部的蠕動變得更慢，反而讓你胃食道逆流更嚴重。而且如果有乳糖不耐症的人，喝牛奶更有可能會致腹脹或腹瀉，得不償失。

資料來源：麥當勞FB/健康2.0