筲箕灣連鎖超市現甩色蔥？網友熱議：葉綠素或化學食物殺入香港？

筲箕灣驚現甩色蔥？近日有人在網上分享，自己在愛蝶灣所買的蔥有甩色的情況，引起網民的熱烈討論。有網民猜測這和化工原料藍礬有關，它是一種化學防腐劑，可對身體造成危害。



筲箕灣連鎖超市驚現甩色蔥？網民：化學食物殺入香港

日前有網民在Facebook社交平台筲箕灣西灣河關注組中分享，他指自己在愛蝶灣一専售肉類蔬果的社區連鎖超市買了甩色蔥。從圖片中可見， 放在青蔥旁邊的紙巾上確有黑綠色的污跡，事主亦補充，所甩的顏色其實是深綠色有少少偏藍，還指自己把蔥洗淨抹乾後，發現這情況後便又要把青蔥掉去，非常生氣，更在平台上詢問網民，這是農藥嗎？

事件引起了大眾的討論，有人認為甩色的情況完全不正常：「​​我係愛碟灣街市買嘅蔥，用廚房紙包住放雪櫃，從來未試過有甩色嘅事發生過，最多都只係變乾，咁甩色我第一次見。」、「蔥甩色第一次見」、「化學食物殺入香港」，但亦有人猜測，可能只是蔥的汁液而已，估計和葉綠素等有關。

甩色蔥疑為化工原料藍礬 可用作保鮮防腐但可傷身

在一片討論聲中，有網民認為這可能和化工原料藍礬有關。藍礬是一種化學防腐劑，可以延長蔬菜的保鮮度，又名「波爾多液」。而會被網民突然提起的原因，是因為這種甩色蔥中國大陸也曾出現。

在2021年中國貴州有民眾在買蔥時，發現蔥異常的翠綠，拿紙巾輕輕一擦，紙巾竟出現淡藍色。而貴州市監局、公安局等及後也對此作出回應，證實的確是因為添加了藍礬用於保鮮，故有甩色的情況，同時也承認該化學品長期食用確實會對身體造成危害，但同時亦指其危害風險其實較低，惟最後也把查獲共1479.35公斤的甩色蔥全數下架封存。

內地也曾出現過甩色蔥（新京報）

但北京大學腫瘤醫院醫學博士李明曾於內地節目《生活2012》表示，藍礬畢竟是一種化學原料，多吃肯定會對人體造成很大傷害，一次食用過多，可致嚴重嘔吐、腹瀉，甚至一些神經症狀。但因上述筲箕灣甩色蔥事件的資料不足，僅憑照片未能肯定上述的蔥和藍礬有關，因此只能希望各位小心為上。

資料來源：筲箕灣西灣河關注組/台視新聞網/人民網/貴州市監局/《生活2012》/詩華日報