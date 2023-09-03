腸中風死亡率90%危險過腸癌！醫生3招預防 肚劇痛要小心5類人最危

腸中風危險過腸癌？因為腸中風死亡率竟高達90%，而有5類人特別容易患上腸中風，若有3種情況出現便要小心，若想預防就要在飲食上做好3件事了。



腸中風死亡率90%危險過腸癌（istockphoto）

腸中風又名缺血性腸炎 死亡率高達90%高過腸癌

腸中風的醫學名為「缺血性腸炎」，成因分為動脈阻塞與靜脈阻塞兩種。大腸直腸癌權威、中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒在一篇健康報道中分享，大腸癌二期與第三期的5年存活率分別約為85％與80％，但腸中風延誤治療的死亡率就直升至90％！

腸中風死亡率90%危險過腸癌（istockphoto）

由於腸中風的症狀和一般腸胃道疾病一樣都是腹痛，故一般人容易把腸中風發作時的症狀，誤以為是吃錯東西、腸胃炎等等相對較輕的腸胃疾病，認為自己吃藥就好，結果延誤就醫，這就是腸中風的危險之處！如果沒有及早發現進行處置，腸道缺血壞死發生感染、敗血症，後果相當嚴重。

腸中風3症狀要小心 5類人最危！

60以上歲銀髮族是腸中風的高危族群（istockphoto）

腸中風的治療有黃金時間，最好能在12小時之內快速診斷與治療，但因為其病發症狀和普通腸胃疾病非常相似，大家切記要提高警覺，台灣安南醫院副院長許秉毅就曾在一健康節目中分享，有三種情況需要特別小心：

1.出現非常劇烈、難以形容的腹痛。

2.持續有脹氣、腹脹。

3.出現發燒有血變。

另外許秉毅副院長說有五類高危族群要小心，包括： 60歲以上的銀髮族、糖尿病和心血管疾病的患者、心律不正話有心臟衰竭的人、住深切治療部甚至休克的病人、有凝血疾病病史的患者。

預防腸中風 3飲食事項要留意

60以上歲銀髮族是腸中風的高危族群（istockphoto）

腸中風如此危險，我們又應該怎樣防備？台灣綜合醫院心臟外科主任林伯彥醫師曾表示，要預防腸中風，除了控制心律不整和三高等問題外，大致還有3個事項要留意：

1. 多吃蔬果

五顏六色彩虹般的蔬果中含有特殊的植物化學物質，例如: 槲皮素、多酚類、花青素等，都是優良天然的抗氧化劑，並且能夠保護細胞避免氧化傷害，可降低血脂的氧化與血管損傷，有利於降低心血管疾病與中風的危險。

2. 少吃動物性脂肪

吃入過多膽固醇會使血液黏稠度增高（istockphoto）

包括豬油、牛油以及含膽固醇較高的食物，例如蛋黃、動物內臟、肥肉等，吃入過多膽固醇會使血液黏稠度增高、血管收縮功能異常及血壓升高，使血管供血不足而誘發中風。

3. 補充水分

血液黏稠往往是血栓的第一步，故血液濃度過高也是有機會引起腸中風的，而適當地補充水分可有效降低血液濃度，降低心血管疾病及腸中風的風險。

資料來源：健康長行/早安健康/健康2.0