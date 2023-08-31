茶餐廳下午茶｜16款熱量排名水果沙律肥過炸髀　最肥1款=2份西多

茶餐廳3點3下午茶時間是許多香港人的最愛，但你可有研究過，所吃的下午茶當中，它的熱量有多少嗎？日前就有營養師分享茶記下午茶的熱量，原來下午茶小小一份，當中的卡路里可能勁過正餐！



茶記下午茶16款熱量排名 最肥燒鵝瀨1碗=2個奶油多

下午茶是許多香港人的至愛，有時候不吃早餐不吃午餐， 也要吃一頓下午茶。日前營養師Angela和Ariel就列舉了16款茶餐廳下午茶食品的熱量排名。當中卡路里含量最高的竟是燒鵝瀨粉，1碗便高達644卡路里。而平日認為卡路里超高的西多士，原來只有302卡路里，在10名以外，換言之，1碗燒鵝瀨粉=2份西多士！

按圖看茶餐廳下午茶16款熱量排名：

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下午茶陷阱要小心 水果沙律肥過炸雞脾！

從列表中可見，一些我們以為一定會熱量爆錶的食物，以一份計算的話，其卡路里沒有我們想像中那麼誇張，像炸雞髀一份只有313卡路里，列表中只排第10，因此其分量也相當重要。

水果沙律肥過炸雞脾（資料圖片）

相對地，一些我們認為健康的食物，可能也具相當高的熱量！營養師Angela和Ariel提醒，水果沙律雖然水果比較健康，但由於沙律醬非常高脂肪，都需要小心。一份水果沙律的熱量為420卡路里，比炸雞髀還要高。

按圖看16款茶餐廳凍飲卡路里（按每100毫升熱量由低至高排名）：

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資料來源：營養師Angela、Ariel