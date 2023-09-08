行街市｜觀塘街市走地雞$60/車厘子$20磅　揀瀨尿蝦要認住1個位！

休魚期後，街市海鮮繼續百花齊放，滿滿是海蝦、蟹類及海捕魚，今次記者特意走坊東九龍的觀塘瑞和街街市，今次海鮮檔老闆還教我們怎樣揀靚的瀨尿蝦，原來要認住一個位。

攝影：黃偉麟



觀塘街市大概是指瑞和街一帶的街市及店舖，當中包括瑞和街市政大廈及地下周邊的地舖。瑞和街街市一向是網紅的拍攝熱點，不時看到平價海鮮的影片及相片。可是記者親身到訪現場，發現其海鮮檔的數量不算太多，不能與荃灣及大埔等街市相提並論，而價格也屬中規中矩。

瑞和街市政大廈一樓。（攝影：黃偉麟）

店主教揀瀨尿蝦 顏色較黑質素較高

觀塘街市的海鮮檔集中瑞和街的中間位置，冰鮮魚檔是在瑞和街及協和街的小巷，左方有兩檔專售貴價活海鮮，近嘉樂街方向。其餘就在瑞和街市政街市內有5至6個海鮮檔。記者到訪瑞和街最大的一檔，店主非常友善，教我揀長頸瀨尿蝦的方法，就是要看它的顏色，店主指要揀顏色較黑的，相反顏色較白的質素會較差，現在更是最便宜的時候。另外，他再為斑馬瀨尿蝦平反，他指斑馬瀨尿蝦肉腍的原因，第一是不夠新鮮，第二是烹煮的方法不正確。斑馬瀨尿蝦烹煮前在浸冰水，煮出來肉質才會爽彈。

店主指要長頸瀨尿蝦要揀顏色較黑的，相反顏色較白的質素會較差。（攝影：黃偉麟）

石蚌魚養殖色彩鮮艷 海捕色較淡

再沿瑞和街進入瑞和街市政街市，看到有海鮮檔標明是九節蝦，但顏色及外表不像九節蝦，每斤70元，也不乏街坊捧場。及後，來到瑞和街市政街市的地下，海鮮檔檔主就教我們怎樣分辦真假九節蝦：九節蝦不會那麼深色，那種是海花鬼蝦，海花鬼蝦最適合豉油王煮......另外，他也指出海中蝦比花竹蝦更值得食，因為花竹蝦值錢在可以作刺身，如果一般蒸煮或炒，海中蝦是最合適。最後，他還推薦我們要吃一種海捕的石蚌魚，海捕石蚌魚$180/條，相比養殖的石蚌魚約$70/條，雖然價錢貴很多，但海捕石蚌魚的肉質及魚油是無可媲美。要分辨海捕及養殖石蚌魚，就是看它的顏色，肚位較色彩鮮艷的是養殖貨，相反，肚位及魚身色彩較淡的，就是海捕魚。

按下圖看瑞和街街市有哪些海鮮：

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按下圖看瑞和街街市有哪些肉類：

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澳洲番薯$24/斤 金枕頭最便宜$20/磅

瑞和街市政街市一樓，跟其他市政街市一樣，都是主打本地批發菜及進口菜，當中有一檔專售進口蔬菜，店主強烈推薦一種澳洲的番薯，他說這種番薯肉心是帶紫色的，而且鮮甜無比，軟糯可口，比日本的更好吃，唯一缺點是皮比較厚。另外，他也有三種不同大小的露筍出售，最粗的最適合烤焗，而中及小的用來炒肉是不錯。

水果方面，近期街市湧現大量中國黃桃，之前我們也提及，這種黃桃的肉質較有口感，而且酸甜適中，味道相當濃郁，這裡大黃桃$50/4個，也值得一試。美國車厘子已過了最佳的季節，$40/2磅可說是超值，而榴槤也是一樣，不是最當造的時候，這裡金枕頭$20/磅，可是非大品牌的榴槤。

按下圖看瑞和街街市有哪些蔬菜水果：

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人氣滷水鵝店 每天5時售罄關門

人氣滷水鵝店位於瑞和街的下方，聽說他們每天很早便售罄關門，在區在名氣甚高。店舖負責人指，他是滷水鵝店的第二代，在觀塘已經開業六年，總店是在將軍澳坑口。他們所售的滷水鵝每隻5斤至5斤半，售價$108/斤。另外，也有專售冰鮮雞的專門店，有走地雞、嘉美雞、江豐雞、龍崗雞及麻黃雞等，種類繁多，而走地雞是$60/隻，價錢也有競爭力。

按下圖看瑞和街街市有哪些特色小店：

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以上價格日期：2023年9月5日10:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

