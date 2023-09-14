消委會｜急凍青豆粟米7成含重金屬Meadows有齊3種！青豆營養高6倍

消委會的最新報告，他們在2022年11月至12月從超市、百貨公司等地方搜購了24款預先包裝的豌豆粒（青豆）和甜粟米粒進行檢測。結果顯示，所有樣本中有17款急凍青豆、粟米含重金屬污染物。消委會更指，樣本中的青豆許多營養都高粟米6倍！



消委會檢驗了24款預先包裝冷凍的青豆、粟米樣本（消委會）

維他命C、β-胡蘿蔔素及膳食纖維 青豆營養高粟米6倍

消費者委員會的報告指，他們測試了市面上，較常見的24款預先包裝冷凍甜粟米粒及青豆粒（青豆）樣本，大部份都含豐富的膳食纖維、維他命C及β-胡蘿蔔素，但青豆樣本的維他命C及β-胡蘿蔔素，平均含量都明顯高於甜粟米粒。

按圖看消委會檢測預先包裝冷凍粟米粒的營養評分：

+ 6

以每100克計算，青豆粒樣本的β-胡蘿蔔素含量由233微克至362微克，而甜粟米粒樣本只有23.5微克至50.5微克，以兩者β-胡蘿蔔素含量最高樣本比較，相差逾6倍；而就膳食纖維而言，甜粟米粒的總膳食纖維含量由2.13克至4.81克，而青豆粒則由4.76克至8.42克，兩者含量最高的樣本相差約75%。

按圖看消委會檢測預先包裝急凍青豆的營養評分：

+ 10

維他命C的測試結果就更明顯了，青豆粒樣本的維他命C含量由7.9毫克至21毫克，進食1份便已達世衞所建議成人及長者每日應攝取量的37.3%，甜粟米粒方面，維他命C平均含量不及青豆粒樣本，當中2款樣本更檢不出維他命C，含量最高的樣本每100克亦只有6.5毫克維他命C。

維他命C含量最高的樣本：粟米是Meadows、青豆是Woolworths。



維他命C含量最低的樣本：粟米是EarthBound Farm和CO-OP都沒有維他命C含量；青豆是Waitrose & Partners。



β-胡蘿蔔素含量最高的樣本：粟米是Topval、青豆是Almaverde Bio 。



β-胡蘿蔔素含量最低的樣本：粟米是ORE-IDA、青豆是Topvalu。



Jumbo max營養標籤鈉含量超出95%

在24款樣本中，有17款檢出微量鉛、鎘或鉻等金屬污染物，當中甜粟米粒佔4款，豌豆粒佔13款。其中1款甜粟米粒樣本（惠康Meadows）含全部以上3種金屬污染物，但所有檢出樣本均沒有超出本港相關規例上限。

而消委會在鈉含量測試中發現，Jumbo max甜粟米樣本的實際鈉含量高於包裝上營養標籤標示值95%！另外個別樣本營養標籤所標示的鈉含量含糊，僅以鹽含量作標示及沒有提供實際數值，相關資料已交由食安中心跟進。

低溫冷藏維他命C不易流失！保營養炒菜好過烚菜

急凍蔬菜營養不一定不及新鮮蔬菜（istockphoto）

急凍蔬菜營養不一定不及新鮮蔬菜！根據2016年《Journal of Food Composition and Analysis》期刊中一篇文獻比較冷藏、急凍及極低溫冷凍蔬果在不同儲存的時間下的維他命C含量，發現儲存溫度愈低，蔬果的維他命C含量下降相對愈少，隨著儲存的時間愈久，蔬果的維他命C含量下降相對愈多。

根據食物安全中心的的資料，不同的烹煮方法都會影響蔬菜的維他命C含量。食安中心曾以西蘭花為例作實驗，以炒和烚去烹煮，發現烚菜所流失的維他命C較炒菜多，部分維他命C更可能流失到烚菜用的水中；但反過來說，雖然炒菜所流失的維他命C雖然較烚菜少，但炒菜用的食油分量一般較焯菜多，因此其脂肪含量較烚菜多，大家記得要注意了！

資料來源：消委會