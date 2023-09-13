胰島素阻抗｜減肥失敗胰島素作怪？易致糖尿7情況要小心！解決3招

減肥是很多人的終身職業，但你有試過怎樣努力去減肥，但最後也是失敗告終嗎？這可能不是你的問題，而是胰島素阻抗作怪！近日有營養師向公眾說明了關於胰島素阻抗的資訊，有7種情況要小心！



你有試過怎樣努力去減肥，但最後也是失敗告終嗎？（istockphoto）

胰島素阻抗除了易肥更可更增糖尿、心血管風險

人體的胰島素會負責搬運葡萄糖給身體各部位。而胰島素阻抗則指細胞對正常數量的胰島素反應不良，使血液中葡萄糖無法有效被利用。而導致這情況的原因，大部分是因為葡萄糖長期攝取過多，胰島細胞被迫不斷分泌胰島素，最後造成過勞、無法分泌胰島素；又或是因身體中有太多的胰島素，導致敏感度下降的情況。

胰島素阻抗除了易肥更可更增糖尿、心血管風險（李婉萍營養師YT影片截圖）

而台灣的李婉萍營養師近日就在個人平台上，就為大家分享關於胰島素阻抗的資訊。她說原來胰島素阻抗的情況比想像中普遍，就算是一般人也有可能擁有此情況，而胰島素阻抗除了會令人容易變肥、 減肥失敗之外，還會長期令血管中的血糖偏高，產生發炎現象，令人患上糖尿病、心血管疾病等的風險大增！

7情況可能已有胰島素阻抗

李婉萍營養師，有胰島素阻抗情況的人，血糖不一定會高，想要知道自己有沒有胰島素阻抗？可以留意自己身體有無以下7種情況：

1腰圍

如果腰圍除以身高大於或等於0.5的人就要小心胰島素阻抗了。

2黑色棘皮症

黑色棘皮症因為血糖過高而造成的黑色素沉澱。身體的頸後、腋下及鼠蹊部（大腿內側根部）會發黑。

長期渴望糖分可能是胰島素作怪（istockphoto）

3長期渴望糖分

不管有沒有吃正餐或者澱粉，都會對糖/醣類食物保持着渴望。

4體重不容易下降

如果你無論怎樣計算熱量赤字、保持良好飲食習慣及運動也無法減肥，你很有可能就有胰島素阻抗的情況。

5關節腫脹

如果你的關節例如膝蓋、手指等，有莫名其妙的腫脹，這也有可能和胰島素阻抗有關。

6生暗瘡

胰島素阻抗可令身體血糖過高，使皮膚容易生暗瘡，這也是胰島素阻抗的症狀之一。

7容易疲勞

如果血糖持續偏高，而糖分沒有辦法進入細胞供其使用，這會使細胞能量不足、新陳代謝不正常，令人容易疲勞。

胰島素阻抗點算？營養師3招輕鬆解決

胰島素阻抗的壞處這樣多，如果真的有此情況， 又應該怎樣改善呢？李婉萍營養師推薦了三招解決辦法。

開心果有助穩定胰島素阻抗的情況（istockphoto）

1多吃對的食物



堅果類食物， 例如開心果、 花生等，這兩種堅果有助穩定胰島素阻抗的情況；而肉桂含有多種生物活性化合物，有研究指它有助增加胰島素的作用；水溶性纖維可延長胃排空，減緩胰島素上升。



2混合進食法



這方法是要我們多留意食物的營養種類。例如早餐如果是一片麵包加一杯燕麥奶，這樣兩種飲品和食物都是醣分為不佳。如果把燕麥奶換成豆漿，就會變成醣分家蛋白質的組合，符合混合進食法的原則。



碳水化合物是可以吃的，但要在中午才能吃。（istockphoto）

3午餐才吃碳水



營養師指，碳水化合物是可以吃的，但要在中午才能吃。午餐應該是人一天最豐盛的一餐，如果能夠把碳水化合物份量減少一半，而且在中午的時候才吃，這樣就可有效降低胰島素阻抗之情況。



資料來源：李婉萍營養師