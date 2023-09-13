番茄營養｜抗衰老助防癌4類人忌吃小心腎結石！未熟青番茄含毒素?

番茄是平日常常會用到的食材，番茄的營養價值高，不但有茄紅素， 有抗衰老、助防癌等功效。但番茄其實也有其食用宜忌，有人說青番茄含有龍葵鹼毒素又是否真確？



番茄抗衰老助防癌（istockphoto）

番茄抗衰老助防癌 抗氧化力是維他命E的100倍

番茄含豐富維他命A、維他命C、維他命D、礦物質，不但營養豐富還可口味美。番茄含水量約95％，另外5％主要由碳水化合物和纖維組成。一顆中等番茄可提供約28％的營養參考每日攝入量（RDI）。番茄的茄紅素抗氧化力是維他命E的100倍！它和β-胡蘿蔔素都是強大的抗氧化劑，有消除自由基、誘導癌細胞良性分化和凋謝、抑制癌細胞訊號傳遞及分裂等的作用。

吃番茄6大好處（按圖👇👇👇）

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番茄營養豐富但4類人要忌用 小心過敏腎結石

番茄營養價值豐富，但還是有其相關宜忌的，有些人不適宜吃番茄，亦有些人要忌用！相關人士最好還是要針對個人身體情況，向專業醫生進行諮詢：

番茄營養豐富但4類人要忌用（istockphoto）

1.腸胃不佳者



番茄富含蘋果酸和檸檬酸，可能導致胃酸過多，引胃食道逆流；而患有腸躁症之患者，也緊勿要多食。

2.腎臟患者



番茄含豐富的鉀與草酸鈣，草酸鈣會以腎結石形式沉澱，影響腎臟；晚期腎臟病患不宜吃高鉀食物。

3.過敏體質者



番茄含很高的組織胺，易過敏人士吃它，可能會導致皮疹或皮膚過敏，導致口腔、舌頭、面部腫脹、喉嚨堵塞等問題。

4.服用某些藥物者



例如服用高血壓β受體阻滯劑者。

未成熟的青色番茄含有龍葵鹼會致衰竭？（istockphoto）

未成熟的青番茄含有龍葵鹼會致器官衰竭？

網路上流傳，指生番茄含龍葵鹼有毒，不但會引起胃痛、嘔吐，甚至會有呼吸困難、器官衰竭的風險。但台灣李宜霖胃腸肝膽科診所指，這為謠言！從診所的官網分享質料可見，可以食用的大番茄、小番茄並不含龍葵鹼，不會造成中毒，之所以會引起是因為番茄含有生物鹼，但這和龍葵鹼不同，不會有中毒的疑慮，大家可以放心。

資料來源：康健/李宜霖胃腸肝膽科診所