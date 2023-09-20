秋天湯水｜入秋易便秘喉嚨痛　中醫推薦5食材潤肺止咳煲湯要點配?

踏入秋天，天氣開始轉涼，每到轉季的時候，皮膚都會變得乾燥，喉嚨亦會容易痕癢，甚至出現便秘！燥氣襲來，一碗潤肺順喉助排便的湯水就必不可少！記者整合了中醫推薦，推介5款特別適合在秋天煲湯飲用的食材及湯水，不想麻煩張羅材料，還有「懶人恩物」的湯料包及加熱即飲湯包推介，就算是打工仔或者是「無飯家庭」都不用擔心，能快速潤肺去燥，化痰止咳！



秋天煲湯必備湯料【１】海底椰 潤肺止咳

海底椰具清熱潤肺、止咳安神的效用（資料圖片）

秋風起喉嚨容易乾渴，以海底椰煲湯就最好不過！雖然海底椰是近代食材而非傳統中藥，傳統中醫藥上亦未有記載療效，但在中醫角度，海底椰性寒、味甘、苦；入肝、胃經；具有滋陰潤肺、除燥清熱、潤肺止咳的效用。

海底椰較常與無花果、蘋果、南北杏等湯料搭配，但其實川貝和雪梨等亦同樣有潤肺止咳的功效，雪梨乾更有助保養及改善呼吸道、潤肺、排便及消化，川貝則有「化痰藥」之稱，亦有行氣活血的功效。兩者與海底椰配合煲湯，潤喉潤肺功效加成更顯著，有助舒緩喉嚨不適，非常滋潤！

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秋天煲湯必備湯料【２】無花果 健胃清腸治口乾

煲湯用的無花果，一般為乾品，品道較濃甜。（資料圖片）

無花果有助改善口乾、喉嚨痛及咳嗽等功效，《本草綱目》則有此記載：「味甘平，無毒，主開胃、止泄痢、治五痔、咽喉痛」。在中醫角度方面，無花果味甘性涼、入脾、胃經，亦有健胃清腸、通乳消腫、清熱解毒的作用。

以無花果配合甘筍、粟米、雪梨等材料，更能提高人體免疫力，搭配牛蒡及淮山更可以解毒消腫、健胃益脾。此外，無花果搭配粟米及甘筍等蔬果熬湯亦可以補充水分，一年四季都適合飲用！

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秋天煲湯必備湯料【３】雪耳 滋陰養顏「平民燕窩」

雪耳有滋陰潤肺、補脾開胃、益氣清腸的功效（資料圖片）

有「平民燕窩」之稱的雪耳，對肺、胃、腎均有裨益，有滋陰潤肺、養顏、補脾開胃、益氣清腸、養胃生津的功效！中醫表示，雪耳可以滋陰補陽，潤肺生津，活血解毒。根據《本草綱目》記載，雪耳味甘淡，性涼，潤肺滋陰，化痰，生津之效，亦有助女性調經，因而成為女生恩物！

以雪耳搭配花膠及蟲草煲湯，除了可以滋陰養顏，更有效益胃潤肺，對口乾、皮膚乾、喉嚨乾等均有滋潤作用，而蟲草亦有助緩解呼吸道不適。以雪耳搭配烏雞，更可以補充鐵質，提高生理機能、強筋健骨，最適合作為秋天日常保健湯水！

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秋天煲湯必備湯料【４】五指毛桃 健脾胃益氣血

五指毛桃有健脾補肺，行氣利濕，舒筋活絡的作用（資料圖片）

有「廣東人蔘」之稱的五指毛桃，是煲湯常見的湯料之一，其有健脾補肺，行氣利濕，舒筋活絡的作用。根據《本草綱目》所記載，五指毛桃具有健脾、潤肺、護肝、利濕的作用，民間普遍用来煲雞、燉排骨等作為保健湯水飲用。五指毛桃湯水在春夏能化濕、舒筋骨，秋冬能健脾胃、益氣血，是一年四季都適合飲用的湯水之一！

以五指毛桃搭配螺片，有清熱養陰的作用，再加上生薏米及蜜棗，更可以補益脾胃、袪痰止咳，提高免疫力，在轉季的時候飲用就最適合不過了！

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秋天煲湯必備湯料【５】巴丁魚 調血脂防心血管病

巴丁魚能調節血脂和膽固醇、預防心血管疾病（資料圖片）

雖然巴丁魚不是常見的煲湯湯料，亦非傳統中藥，但其營養成分非常豐富，豐富不飽和脂肪酸、DHA魚油、EPA等成分，能調節血脂和膽固醇、預防心血管疾病。

巴丁魚搭配川芎白芷，有助禦寒保暖、活血止痛，而搭配沙蔘、玉竹等湯料更可以清心潤肺、滋陰潤燥，最適合秋風起時飲用！

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