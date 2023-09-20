A-1Bakery$260蜜瓜蛋糕發霉？網民質疑故意遮掩隱瞞！A-1咁回應..

A-1 Bakery是香港著名連鎖麵包店，售賣各種麵包和蛋糕，但日前就有市民在網上分享，自己在A-1麵包店買了發霉蛋糕，他不但懷疑蛋糕已經放置幾天，更質疑檢查蛋糕時，職員有意令他見不到發霉位置，不過，A-1回覆我們查詢時卻說...



A-1 Bakery賣發霉蛋糕？顧客懷疑唔知隔咗幾多日

上星期二（9月12日）有網友在facebook群組飲食黑店大全上分享，自己在A-1Bakery 買的北海道雷電蜜瓜忌廉蛋糕$260，上面的水果竟有一邊是發爛發霉，同時他亦指蛋糕質感鬆散，懷疑這個蛋糕已放了好幾天。

有網民指自己在A-1Bakery買了發霉蛋糕（facebook群組飲食黑店大全）

從照片上可見， 有兩塊密瓜已出現白色菌絲，後面的密瓜顏色也不尋常，而在照片的後面位置還出現了一塊只有瓜皮的「密瓜」。事件引發了網友熱議，有人指自己也有類似經驗：「A1生日蛋糕我都中伏兩次，上次係芒果蛋糕，中間嗰幾層cream啲芒果餡已發霉發黑。」、「A-1啲嘢越做越差已經幾年無食佢啦」、「通常先到有折嗰d起碼放咗3日」、「對唔住，我笑X咗 最後嗰舊得皮咋」。（按圖看網民留言）

網友質疑顧客為何檢查蛋糕時無發現？

蛋糕事件曝光後引來網友熱議，除了有人支持事主外， 同時也有人質疑，為什麼檢查蛋糕時，沒有發現蛋糕有發霉問題。事主則解釋：「 我係屋企一開晒就見到（發霉），個盒設計係打橫拉出，會唔會係專登唔出晒遮住發霉嗰邊⋯⋯」。

事主懷疑A-1Bakery職員故意遮掩發霉（facebook群組飲食黑店大全）

A-1 Bakery回應：店員沒作出任何所陳述之「故意」行為

記者就事件詢問A-1 Bakery，他們回應指「對於消費者購買的產品情況未如理想，我們深感抱歉。」同時表示已經聯絡了受影響客戶，並已作出了退換、內部跟進等安排。強調日後定當加強監控及抽查產品。

記者同時亦向A-1Bakery查詢，所售賣的蛋糕會擺放多久？店員給顧客展示、檢查蛋糕時有沒有指引或流程？就上述事件，店員故意只展示完好一面之情況，有沒有可能發生？

A-1Bakery北海道雷電蜜瓜忌廉蛋糕（A-1Bakery）

A-1Bakery回覆：「據紀錄，顧客領取的為預訂產品，蛋糕是於領取當日始製作完成及運抵店舖，而店員於顧客或其授權提取人領取時有提供給其作檢查，就顧客/領取人及/或店員未有完全查看到該受影響部分，我們實感遺憾。有關店員並沒有作出任何所陳述之故意行為。」不過，店方未有回答日常蛋糕的最長保存或售賣時限，也沒說明為什麼所有相關職員，都沒發現蛋糕發霉的原因。

蛋糕水果如何處理？食安4貼士記得跟

想要避免發生上述事件，食物的處理和保存手法相當重要！食物安全中心有4大貼士給大家，想要避免病從口入就要緊記了：

1 用乾淨的蔬果刷把蜜瓜在清水下，把外皮刷洗好才切開。



2 切水果的刀具應放在有殺菌劑的消毒器裡，以保持清潔。



3 切開的水果應貯存在容器內蓋好或用保鮮紙包好，並貯存在攝氏 4度或以下的雪櫃裡，以防細菌滋生。



4 切開的水果應盡快使用。



資料來源：A-1Bakery/facebook群組飲食黑店大全/食安中心