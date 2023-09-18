內地男食生醃海鮮截肢1條腿！染創傷弧菌死亡率約30%7類人最高危

內地男食生醃染創傷弧菌截肢1條腿！近日生醃風氣愈吹愈盛，但食生海鮮的風險卻比我們想像中危險，有內地男子食生醃海鮮感染到創傷弧菌，高燒不退，最後更要截肢1條腿保命！創傷弧菌有7類人屬高危類別。



內地男食生醃染創傷弧菌截肢1條腿（網上圖片）

泉州男食生醃海鮮染病肢體壞死 70%患者皮膚、肌肉壞死

近日在福建泉州，一位32歲男子吃了一頓生醃海鮮，第二天高燒39.5℃不退，精神萎靡，還出現膿毒性休克，右大腿腫脹明顯，腿部皮膚已經發黑，在醫院救治了一個多月，經歷了四次手術後性命得保，但因為嚴重感染，導致肢體缺血性壞死最後要截肢1條腿。

內地男食生醃染創傷弧菌截肢1條腿（網上圖片）

創傷弧菌是一種自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌。若傷口接觸海水和進食被該細菌污染的生或未經煮熟的海鮮，可引致感染。它的毒性很強，人被攜帶細菌的海產品刺傷後即可能感染，有50%至70%的患者會在一兩天出現皮膚肌肉壞死、膿毒血症，進而引起多臟器功能衰竭。此外，如果進食生的或未經加工熟的貝甲類海產品，也可能感染這種病毒，可引起的蜂窩組織炎和敗血症，死亡率高達50%以上。

食安：蒜頭、辣椒、料酒都不可殺死寄生蟲

食用生醃海鮮存在一定食安風險，一內地女子便曾因食生醃蝦嚴重過敏，40分鐘內眼臉紅腫淪大細眼。（網上照片）

根據食安中心的資料，生的魚類及蟹可能含有有害細菌及寄生蟲，而介貝類則較常受到有害細菌及病毒的污染。而醃泡是把食物浸泡在調味液，如豉油、蒜頭、料酒及辣椒中以增添風味，但這不能從食物中吸去足夠的水分來防止細菌滋生，也不能殺死任何寄生蟲。基本上，醃泡無法取代徹底烹煮。

創傷弧菌香港死亡率約30% 7類人屬高風險

根據香港衛生署資料，如進食被創傷弧菌污染的食物，偶爾可能引起發燒、腹瀉、嘔吐及肚痛。如患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，症狀一般包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱。

由創傷弧菌引起的傷口感染可導致壞死性筋膜炎（即「食肉菌感染」）。這種感染能破壞身體組織，嚴重的可致命。在香港患上由創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的病死率大約是百分之三十。衛生防護中心指，有7類人屬高風險人士：

生的魚類及蟹可能含有有害細菌及寄生蟲（資料圖片）

1.肝病患者



2.癌症病人



3.地中海貧血患者



4.免疫系統疾病或接受免疫抑制治療的人士



5.服用降低胃酸水平藥物人士



6.最近接受胃部手術的人士



7.長期病患者



資料來源：食安中心/香港衛生署