大閘蟹繩勁粗網民疑搵笨一磅原來差咁遠！被嘲食埋條繩！揀蟹4招

大閘蟹的當造時間又差不多了，每年9月到11月就是大閘蟹最肥美的時候。但近日有網友分享，自己所買的大閘蟹有繩和冇繩重量竟差1.5両，惹網民熱議！其實要選出可口美味的大閘蟹，又應該留意什麼呢？



大閘蟹有繩冇繩差幾重？網民：食埋條繩抵啲

大閘蟹可以說是秋天的美味天花板之一，9月到11月才是蟹膏蟹肉最肥美鮮甜和濃郁的時候。但近日有網民在facebook香港大閘蟹關注組中分享，自己所買的大閘蟹有繩和冇繩重量竟差成1.5両！從照片中可見， 有繩捆綁着的大閘蟹重量為163克，而無繩的重量只有114.5克，重量差48.5克，換言之這隻大閘蟹光是繩子就佔一両半！

按下圖看網民熱烈討論：

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事件引起網民熱議，有網友直言賣蟹的是「奸商」，又有人認同：「係啦，條繩好搵笨」、「上次我都買左啲五両幾既，拆埋繩，點睇都最多只有四両」、「全行都係咁，只能無奈接受」、「這條繩算好了，我之前買哋繩還粗」；亦有網友搞笑言：「建議你食埋條繩，咁樣會抵啲」、「如果買3両果啲蟹仔， 咁咪條繩仲重過隻蟹」。也有網友分享自身經歷， 說自己試過買7両的大閘蟹，但繩卻占了2両多。

有網友在事主貼文下分享，試過買7両的大閘蟹，但繩卻占了2両多（facebook香港大閘蟹關注組）

按重量買還是按隻咪要睇清 4點教選靚大閘蟹

除了有搞笑的回覆外，仍有網民再認真討論事件，主要都是針對大閘蟹應該斷重量買，還是按隻買，說如果是按隻買就不怕繩子的重量問題。但也有人反駁大閘蟹的重量會影響其美味程度，這一點確實是真的！想選靚大閘蟹有4點要注意：

大閘蟹要點揀？（圖片來源：Canva

1. 重量



如網友所言，大閘蟹愈重其實愈好吃！如果大閘蟹拿上手時，感覺愈墜手就代表質量愈好。同時檢查蟹肚及蟹腳，愈厚實愈好，代表蟹膏蟹肉愈飽滿。你亦可試試輕拉蟹腳/尖端，新鮮蟹會有回彈。

2. 鮮活度



吃大閘蟹當然要吃新鮮的！要看大閘蟹是否鮮活，可先看眼睛位置，如果是生猛的話會「眼仔碌碌」。其次是把它的肚子朝天，看看是否能想即時翻身。同時愛吐泡泡的大閘蟹也是鮮活的證明。

3. 顏色



蟹身青，肚臍白便是靚蟹的證明（央視網）

蟹身青，肚臍白便是靚蟹的證明！蟹殼主要呈墨綠色，表面看起來有光澤；肚身位置呈白色，說明牠所生長的湖水夠潔淨 ，而蟹厴中帶俗稱「紅印」的泛紅顏色，代表蟹膏鮮艷飽滿。

4產地



想選靚大閘蟹，產地是相當重要的因素之一。一等的是湖蟹、二等是江蟹、再來三等是河蟹，而湖蟹當中最有名的來源地便是江蘇，因當地湖水較有利生長加上天然飼養，大閘蟹肉質自然肥美，品嚐起來是天然的鮮甜，夾雜一陣陣誘人的濃郁香氣。

資料來源：facebook香港大閘蟹關注組