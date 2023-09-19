代謝綜合症｜易患癌脂肪肝血管病死亡率高5倍！4成因有冇事睇條腰

代謝綜合症你聽過嗎？它是現代人常見的健康問題，也是脂肪肝、高血壓、 糖尿病、 心臟病等等疾病的前身，可以說是人體健康的警號！造成代謝綜合症有4大原因，從飲食入手有5招可以改善問題。



代謝綜合症血管病死亡率高5倍（istockphoto）

代謝綜合症是什麼？

代謝綜合症又稱代謝症候群，據台灣衛福部的資料，代謝綜合症指的是「三高加二害」，三高是血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高，而二害是腰圍過粗、好的膽固醇不足。雖然身體指數都尚未超標，但已經發出警號了。

全球約1/4人有代謝綜合症 因血管病死亡風險高5倍

國際糖尿聯盟估計，全球約有四分之一成年人患有代謝綜合症，年齡愈大患病的比率亦愈高，而香港兒童亦逾四成中學生有一種或以上的代謝綜合症徵狀。代謝綜合症人士患上癌症、冠心病、脂肪肝、中風及心血管等疾病的機會更較一般人高，而因血管疾病死亡的風險，較正常人高五倍多，而因其他疾病死亡的風險亦高一倍。

腰圍粗要小心代謝綜合症（istockphoto）

代謝綜合症患病4原因 腰圍太粗要小心！

代謝綜合症是糖尿病、心血管疾病的前身，而它沒有明顯的體徵或症狀，只有一個肉眼可見的跡象就是腰圍粗，而且得到代謝症候群的風險，隨著年齡增長而增加。主要成因有4個：

1. 不良生活型態

這原因約佔總體50％，這與飲食、超重和缺乏運動密切相關。腹部肥胖代表內臟脂肪堆積多，腰粗的人有一半都為代謝綜合症的高風險人群；許多人長期坐辦公室工作，活動量嚴重不足，也容易患病。

2. 遺傳因素

這原因約佔總體20％。家族中有高血壓、糖尿病、高脂血症的人，其代謝綜合症得病的機率亦比一般人要高。

低纖、高糖、高油脂飲食與過量飲酒習慣者，也較容易得代謝綜合症。（istockphoto）

3. 飲食習慣

低纖、高糖、高油脂飲食與過量飲酒習慣者，也較容易得代謝綜合症。

4. 壓力

壓力會造成內分泌失調，導致血糖上升，長時間後，容易造成代謝綜合症，又或是有胰島素阻抗，葡萄糖不能輕易進入細胞，身體代謝就會出問題。

擺脫代謝綜合症有4招 飲食均衡四低一高

飲食要營養均衡，並以低熱量飲食方向為基礎（istockphoto）

根據台灣萬芳醫院的資料，代謝症候群的飲食應秉持「飲食均衡、四低一高」為原則：

1. 低熱量：飲食營養要均衡，並以低熱量飲食方向為基礎，這為第一低。



2. 低脂：應盡量以魚肉、白肉等去取代紅肉、少油烹調並使用富含不飽和脂肪酸的植物油、適量攝取堅果。



3. 低鹽：減少不必要的調味、多以新鮮食材為主、少吃醃製加工食品。



4. 低糖：少吃精製含糖食物、含糖飲料。



5. 高纖：要多攝取天然蔬菜、水果去吸收足夠的膳食纖維，以及可以以未經加工的全穀根莖類取代精緻穀類澱粉。



資料來源：台灣萬芳醫院/康健/亞太糖尿及內分泌中心/台灣衛生福利部