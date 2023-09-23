行街市｜油麻地果欄日本水果大跌價香印平4成！2招分中、日水晶梨

中秋節又到啦，今次會走訪水果聖地——油麻地果欄，看看中秋佳節有什麼時令水果。香港人偏愛日本水果，受到核廢水的新聞影響，今年日本水果的價格大跌，店主稱人流不如以往。

攝影：黃偉麟



今次走訪油麻地果欄，看看中秋佳節有什麼時令水果。（攝影：黃偉麟）

受到核廢水的新聞影響，今年日本水果的價格大跌。（攝影：黃偉麟）

受核廢水新聞影響 日本水果價格大跌

中秋節是果欄最興旺的節日之一，不少人會買生果自用或送禮，對於這些人來說，可說是喜訊，因今年的日本水果價廉物美，當中香印提子便宜了接近三成，水晶梨也便宜了兩成。

今次，我們專程找來果臨門的負責人康哥，推介中秋節必食水果。康哥指中秋當然必食日本水晶梨，這個時間是日本水晶梨最當造的時候，今年的價格平均跌了兩成，大號水晶梨約$800/箱，每箱24個約$33/個。現在買水晶梨要選七分青三分黃，那麼放進雪櫃數天，水晶梨便會慢慢轉黃變熟，剛好去到中秋時就是最多汁鮮甜的時候。

正宗日本水晶梨，表面會非常順滑。（攝影：黃偉麟）

如何分辨真假日本水晶梨？

街市不時湧現一些平價水晶梨，約$10左右一個，康哥指這些大多是中國貨。要分辨真假日本水晶梨，方法非常簡單，只要觸摸水晶梨的表面，看看是否順滑，如果非常順滑就是日本水晶梨。相反，表面凹凸不平，就是中國貨。另外，店舖大多會原箱擺放及出售日本水晶梨，不會「拆散」或改用其他包裝出售。

按下圖看果欄負責人康哥中秋水果推介：

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行內人推介：秋雁月梨 甜度比水晶梨更高

康哥指香港人普遍喜歡水晶梨或韓國梨，但一種由果臨門創辦人Plato Cheung 引入的秋雁月梨，其產地為中國山東，甜度及水分均完勝日本水晶梨，每個售價接近$30，而且較水晶梨大。秋雁月梨不像水晶梨，不用擺放至轉黃色才可食用，一開箱便可以享用了。

此外，康哥也推介現時最當造日本奧陸朱蘭蘋果，是日本最頂級的，這種奧陸蘋果是非常飽滿及鮮紅色，約$48至$50/個，可以存放在雪櫃半年也不變質。

秋雁月梨產地為中國山東，甜度及水分均完勝日本水晶梨。（攝影：黃偉麟）

香印提子歷史新低價 飽滿淺綠挺身最優質

中秋又怎少得碌柚，康哥指近年時興文旦柚，因為它果肉更甜且柚味清香，今年約$15至$20/個。而山梨香印提子受到核廢水及產量過多的雙重夾擊，今年一箱香印提子約$900，平均每束約$100至$120，相比上年每箱$1400，價格大跌三至四成。而挑選香印提子的方法非常簡單，枝節位要青綠色代表新鮮，可以擺放較長的時間，如果是轉啡黑色，即代理已經熟透，必須盡快食用。此外，每粒提子要夠飽滿，用手輕按要夠硬身，而且色澤光鮮及較淺綠色，就是最優質的香印提子。

按下圖看果欄有哪些其他水果：

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果欄大街滿滿香印提子 價錢相宜

訪問完康哥再走到果欄大街，中秋前夕都是應節水果的天下，滿滿香印提子、日本柿及水晶梨，價格與康哥所指的差不多。較小型的日本水晶梨，最平出現$100/5個，而較大個的水晶梨約$30/個。此外，果欄大街的香印提子有3種選擇，分別是晴王、山梨香印及長野香印，差不多每檔都是一式一樣出售這些款式，並以大小來區分價錢。

近新填地街入口的一檔，店主推介我們買長野香印，她說長野香印會帶花香味，和有淡淡的荔枝味，最適合自用，而晴王則較大粒及甜，送禮較大方得體，整體的價錢也便宜，部分更不用$100，便可以買到一束香印提子。今年的日本和歌山柿價錢分野比較大，大的售$50/4個，有的$100/4個，當然體積也有點分別。

一位賣香印提子和日本杮的檔販表示，今年的人流不如以往，生意額也大跌接近一半，就算水果來貨便宜了，也無助提高生意額，她估計與港人北上消費有關。

檔販指今年人流不如以往，生意額也大跌接近一半。（攝影：黃偉麟）

以上價格日期：2023年9月19日10:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

