行街市｜北河街街市阿姐教煮蘭花苗！馬友$100/7條 雞$45 鮸魚$80

深水埗街市，早前我們已經走訪過，但只集中北河街市政街市外的店舖，如平價豬肉、直銷菜及水果等，其實市政街市地下的海鮮檔及二樓的菜檔，同樣有驚喜。

攝影：黃偉麟



深水埗街市以價錢便宜見稱。（黃偉麟攝）

深水埗街市 必入最便宜街市三甲 海鮮大件夾抵食

深水埗街市佔地不少，包括一幢多層的市政街市及圍繞市政街市的店舖，是西九龍區一個重點街市，而且以價錢便宜見稱，全九龍甚至新界朋友，也會來深水埗街市買餸，記者也認為深水埗街市是最便宜街市的三甲之選。

上次看了豬肉、直銷菜及水果，今次集中看海鮮，今天是打風後的一周，街市未算太多海鮮供選購，但也無礙冰鮮魚的供應。北河街街市最值得選購的海鮮有兩款，首先就是冰鮮魚，不少人都認為北河街街市的冰鮮角是「大件夾抵食」，網民指買一份魚已經足夠食一星期。

北河街街市最有名氣的冰鮮魚檔，就是近桂林街的入口。（黃偉麟攝）

冰鮮魚類價錢超值 馬友魚$100/7條

北河街街市最有名氣的冰鮮魚檔，就是近桂林街的入口，每次都見到長長的人龍在選購，此店的冰鮮魚類繁多，而且售完會馬上補貨，冰鮮魚也尚算新鮮。早段有馬友魚$100/7條，此大小在其他街市需要20至30元一條，所以價值吸引，不出一小時已全部售罄。另外，大烏頭魚也是$40/3條，䱛魚$20/10條，深水泥鯭$50/3條，黃立鯧$45/2條，金鼓魚$40/3條，白䱽$40/2條，2呎鮸魚$80條，大門鱔魚$50條，冰鮮魚極具競爭力。

石斑專門店龍躉$19両 3倍價錢仍贏街坊口碑

來到活海鮮檔，受到風球的影響，活海鮮價錢並不便宜，基圍蝦也要$50/斤，而海中蝦也要$138/斤，而大鬼蝦要$168/斤，本地長頸瀨尿蝦更需要$180/斤。來到深水埗，當然要尋找石斑專門店，就是在桂林街的地舖，此店聲稱所有石斑都是海捕魚，所售的龍躉$300/斤，算回接近$19両，與其他店舖$7両的價格，是接近3倍的價錢。但是此店的龍躉肉色較雪白，現場更有街坊指這些龍躉的口感及味道與飼養的完全不同，所以是物有所值。

按下圖看北河街街市有哪些海鮮：

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雞檔位置於北河街市政街市的一樓，大約有5至6檔。（黃偉麟攝）

冰鮮走地雞大隻$50 買活雞「有價講」

雞檔位置於北河街市政街市的一樓，大約有5至6檔活雞檔，部分亦有冰鮮雞出售，大冰鮮走地雞$50/隻，細一點的走地雞$45隻。另外，冰鮮清遠雞$70/隻，價錢較其他街市便宜。活雞方面，種類也繁多，一般都是$100至$140/隻，另外，有清遠及嘉美活雞，分別是$180/隻及$140/隻，而體型較大的會貴一點。現場雞檔店員更稱「有價講」，更說回價即成。

按下圖看北河街街市有哪些雞：

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明目夜香花$32/斤 阿姐教煮蘭花苗

雞檔的另一邊就是菜檔及水果檔，主要出售本地批發菜及進口菜，價錢當然會貴一些，但質素較有保證。一樓的菜檔主要分成2行，一來到已看見明白的夜香花，售價$32/斤，也有本地菜心$22/斤，美國大露筍$40/札，本地批發菜平均約十數元一斤。最後，記者發現本地蘭花苗$24/斤，之前在聯和墟街市曾經購買，但未能煮腍，可以說是吃一半掉一半。今次，阿姐說蘭花苗要去掉莖位，她所售的已去掉了部分，想更腍一點，回家可以再去掉多一點，就一定可以煮腍。記者根據阿姐的方法煮一次，的確成功煮腍蘭花苗。

按下圖看北河街街市有哪些蔬菜：

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按下圖看阿姐教煮蘭花苗：

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以上價格日期：2023年9月6日14:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

