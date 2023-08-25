行街市｜樂富街市遇人生必食海花金鼓！$100龍蝦餐有鮑魚元貝蠔蚌

休魚期完結，現在是海蝦最便抵吃的時候，今次到樂富街市差不多每個海鮮檔都大賣新鮮花竹蝦、海中蝦，還給我遇上人生必吃的海鮮之一——海花金鼓，究竟這種魚有什麼特別？除此之外，樂富街市還有哪些當造又抵吃？

攝影：黃偉麟



樂富街市是領展首批九龍區的翻身街市，於2013年完成。（資料圖片）

樂富街市是領展首批九龍區的翻身街市，耗資上億港元為樂富街市進行翻新工程，並於2013年完成，成為一個設有冷氣的高級街市。街市只設一層，有十多個海鮮檔，有賣較貼地的冰鮮魚，也有兩檔專售貴價「飛機貨」。

海鮮檔推介必食花金鼓本地青龍

海鮮檔負責人顏姐指，休魚期完結，現在是海蝦最便宜的時候，當中海中蝦及花竹蝦也是「抵食」之選。另外，她更推介一種近年大熱的貴價魚，就是野生花金鼓，顏姐指是菲律賓貨。野生花金鼓魚油豐富，肉質細嫩有咬口，她推薦清蒸或作刺身。

顏姐表示，近年也有養殖花金鼓，肉質較粗而且魚味淡，只能作豉汁蒸或煎，他們的野生花金鼓要$30/両，而養殖貨不用$10/両。她再推薦本地青龍$240/斤，她指近年龍蝦界已經被西澳貨攻陷，本地青龍往往被忽略，本地青龍肉味味濃爽彈，味道較西澳龍蝦出色，但價錢又便宜於南澳龍蝦。另外，樂富街市的冰鮮魚屬於正常價位，紅衫魚$25/3條及青根魚$25/4條。

按下圖看樂富街市有哪些海鮮：

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牛肉檔豬肉檔齊全 最便宜$24/斤

樂富街市約有10個豬肉檔及2個牛肉檔，豬肉檔大多沒有標示價錢，不同部分的價格有異，當中有一檔的豬上肉$24/斤，豬腩肉$38/斤，豬湯骨$28/斤，與其他領展價市價位接近。另外，2個牛肉檔都主力出售火鍋及韓燒牛肉，全部以膠盒盛好，有些特別部位如牛白肉及手打牛丸，分別是$50/盒及$25/4粒，而手切肥牛約百多元一小盒，牛肉價位未算有競爭力。

按下圖看樂富街市有哪些肉類：

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蔬菜低見$5份 澳洲橙$4個

樂富街市的菜檔較多，未知是否競爭較大，所以各菜檔的價格未見太進取，不少檔主在3時已開始$20/3份散貨，部分椒類及番茄，甚至低見$5份。水果類選擇較多，澳洲橙的種類多，Caracara橙$20/5個，血橙$20/4個，中國產的水蜜桃$30/3個，黃金扁桃$20/4個，價格與上次的土瓜灣街市有距離。

按下圖看樂富街市有哪些蔬菜水果：

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以上價格日期：2023年8月23日15:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

