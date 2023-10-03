茶包取出水滴滴？1招防滴水只需2秒 盛湯都適用！教授解真正原因

茶包泡茶，快捷方便，濃淡自己掌控，只是拿起茶包一刻，水滴滴，移到哪裡、滴到哪裡，有點狼狽。其實有個方法，毋須任何工具，只需2秒，便可避免拿起茶包時水溜溜情況，乾淨清爽，究竟是如何做到？又是什麼原理！

攝影：鄒家鳳



泡茶後，茶包由杯中取出到放在小碟途中，如何可以不再水滴滴？

茶包滴水，看此鎖碎的事，但原來也困擾不少人，日本有網友在日本家事IG專頁中分享，教大家防止茶包滴水的方法，不但用於泡茶，泡咖啡、奶茶、咖喱、湯汁一樣適用。是否真的如此神奇，什麼工具也不用？即刻試試。

按圖看2秒防茶包滴水方法：

只要在泡茶後，把茶包從杯子中取出水面，放回茶杯中，讓茶包底部貼着水面，靜置2至3秒。再取出茶包時，便不會再滴水了。



這個方法除了可以讓茶包或咖啡包在取出水面時不滴水，也可應用在盛湯、勺咖喱的時候。（請按下圖）

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茶包不再滴水 基於「液體表面張力」

這個非常簡單的方法，據說是根據「液體表面張力」的原理，令茶包不滴水。什麼是液體表面張力？跟茶包不滴水有什麼關係？

液體表面張力是指令液體的表面積縮細的力，液體表面與空氣之間有一薄薄的表面層，這表面層的分子比液體內部稀疏，分子之間距離較大而形成一種張力，一些小昆蟲能在水面上自由行走，正是因為這種張力的存在。



中大教授解釋阻止滴水的真正原因

記者請教香港中文大學物理系徐磊教授，這個原理與茶包不滴水的關係。徐教授解釋，「表面張力可以讓茶葉聚集在一起是正確的，但是並不能讓它不再滴水。因為即使滴水的茶包中表面張力仍然存在，但是卻無法阻止滴水。我認為真正原因是在茶包與水面接觸時，在重力作用下，茶包的水快速轉移到了下面的水中，從而阻止了滴水。」

中大物理系徐磊教授（中文大學網頁）

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