薯仔保存｜實試薯仔2大保鮮法1個月不變全靠它！另1個霉爛發臭

薯仔是不少人日常生活的食材，不論是煮湯還是做菜，都常常見到它的身影。但薯仔不能放入雪櫃，而且一點點發芽就已經整個不可吃，帶給我們不少困擾。這次記者嘗試了網絡流傳的2種保存方法，其中1個方法薯仔保存一個月仍新鮮！

攝影：古曦朗



記者嘗試了網絡流傳的3種保存方法。（攝：古曦朗）

薯仔不宜冷藏 易生致癌物

很多食物要保鮮都會直接放進冰箱，但薯仔絕對是個例外！美國國家癌症研究所及美國食品及藥物管理局都指出，薯仔放雪櫃不但會影響口感，令薯仔口感變粉，而且低溫會令薯仔的澱粉快速轉換成糖分，若再以烤或油炸等高溫方式烹調，糖分會結合氨基酸，進而產生丙烯酰胺的致癌物，進食後便會增加癌症風險。

這次記者實試了2個方法，其中1個方法薯仔保存一個月都還新鮮！（按下圖看薯仔一個月後的實驗結果👇👇👇）

對照組

對照組的薯仔。（攝：古曦朗）

對照組的薯仔買回來後，不作任何特別的保鮮方法，只單純放在室溫保存。經過了一個月的時間，對照組的薯仔已變綠色更發芽，完全不能吃。

按圖看放室溫一個月的薯仔有什麼變化？

薯仔保存法1：梳打粉＋密實盒

梳打粉密實法，就是打薯仔放進密實盒中，再加上梳打粉則可。不必先把薯仔洗淨，但要安置在陰涼地方。（按下圖看薯仔一個月後的實驗結果👇👇👇）

經過1個月的時間，梳打粉密實法的薯仔結果相當糟，密實盒的梳打粉受潮變濕，且薯仔表面亦有發芽跡象，切開薯仔，可見邊沿位置已發爛。梳打粉密實法的薯仔也完全變壞變臭，相當恐怖。

推薦度：★☆☆☆☆（1）1顆星為最低，5顆星為最高

方便度：★☆☆☆☆（1）

新鮮度：☆☆☆☆☆（0）

薯仔保存法2：蘋果+紙袋

蘋果紙袋法的薯仔，就是把薯仔和蘋果一起放進紙袋，據網絡流傳的說法，成熟的蘋果會釋放乙烯氣體和其他有機醇，抑制薯仔內細胞的膨脹及產生生長毒素，從而防止它們發芽。（按下圖看薯仔一個月後的實驗結果👇👇👇）

經過1個月的時間，蘋果紙袋法的薯仔成果相當好！薯仔實淨無異味，切時更爽脆有薯仔香！

推薦度：★★★★★（5）1顆星為最低，5顆星為最高

方便度：★★★☆☆（3）

新鮮度：★★★★★（5）