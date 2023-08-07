洗油樽貼士｜樽窄瓶口細刷子伸不進如何洗？加1物秒速去千年油污

瓶口細細，樽身窄窄，要清潔已經不易，還要滿布油漬，難道非要把樽扔掉不可？原來放入一樣東西，效果猶如百潔布或毛刷在刷洗。效果出乎意料！

攝影：鄒家鳳



不少人喜歡買下大瓶油，回家再注入較小的玻璃瓶使用，窄口的樽最好，惟獨清潔困難。 (dimitri-karastelev@unsplash)

載油的瓶子，若太大不方便，太濶容易誤倒太多，因此不少人喜歡買下大瓶油，回家再注入較小的玻璃瓶使用，窄口的樽最好，惟獨清潔困難。手觸不到，毛刷、百潔布伸不進。沾滿油漬的樽，除了丟棄，還可如何徹底清洗乾淨？答案是加入蛋殼。

今次實驗的那個玻璃小樽，其實之前已用清潔劑沖洗過，但不只沒有去掉樽內的油膩，還好像多層薄薄的膜。網上看到有人分享用蛋殼洗玻璃樽，於是決定一試。

按圖看清潔窄口樽的步驟：

+ 4

1 蛋殼洗淨、壓碎或搗碎。

2 把碎蛋殼放入瓶內

3 注入洗潔精

4 加水或用熱水

5 輕輕搖晃，讓精潔精水接觸到整個瓶身

6 再浸約30分鐘

7 若太滿的話，可倒走水分至剩下約三分一滿

8 大力搖晃

9 倒走水分及蛋殼

10 再用水重複沖擊瓶子即可

蛋白水助玻璃更加亮麗

蛋殼的作用，除了是搖晃時產生的摩擦力，亦有說它的蛋白水有助玻璃更加亮麗。由於那油瓶放置了好一段時間，是千年油漬，實在是非一般油立，因此我特意使用熱水浸泡30分鐘，讓洗潔精的潔力滿布油瓶內，再大力搖晃，然後倒出，那些蛋殼或一次過未能完全倒掉，可以再注水重複，再加熱水作「最後沖刺」就完成喇，效果的確之前好得多。立立令。