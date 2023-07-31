自製乳酪｜做法超簡單1個袋代替發酵機？多張紙希臘乳酪都整到！

乳酪含豐富乳酸菌、蛋白質、鈣質、鎂等，有助腸道健康、改善便秘，強骨骼等，吃一杯足夠一天一半所需鈣質，不過，一小杯的乳酪便要二三十元，其實，在家自製做法非常簡單又便宜，不用乳酪機、乳酪粉劑，也能做出香滑美味0糖0添加的乳酪，希臘乳酪一樣無難度。

攝影：鄒家鳳



自製乳酪材料 原味乳酪要有這字樣！

不同風味的乳酪都由原味乳酪開始，材料只需一盒鮮奶、一匙乳酪，但乳酪須選擇原味，且註明「live culture」、「active cultures」、「live bacteria」等字樣，代表有活性菌種，才能成功發酵製作乳酪。要讓那些菌種活躍地進行發酵，溫度是一大關鍵，因此一支溫度計也不可少。

第一次自製乳酪，需要加1-2匙原味乳酪，輔助發酵，但要選有「live culture」等字樣。（鄒家鳳攝）

自製乳酪 溫度是最大關鍵

首先將鮮奶殺菌。把奶放入小鍋以小火加熱至82°C-90°C，有助殺菌之餘，也使牛奶蛋白質結合，令乳酪濃稠。之後再降溫至42°C-45°C是乳酸菌最活躍的溫度，太熱會死，太冷亦難以發酵。也是影響乳酪製成後的幼滑程度。（請按下圖👇👇👇）

只需1個保溫袋 發酵8小時或以上

然後，把小量的奶混入1-2匙的原味乳酪，拌勻後再倒回鍋中與奶攪拌，便可入樽，再放入保溫袋內，待發酵8小時或以上，時間愈久味道愈酸。放進雪櫃冷藏約可保存一星期至10天。（請按下圖👇👇👇）

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自製希臘乳酪 全靠一張紙

如果要製作希臘乳酪，只需多一個過濾的步驟便可。有人會用紗袋或乳酪專用隔網，但我用滴漏咖啡紙更方便，放進雪櫃幾小時或半天，便會看到有淺黃色的乳清濾出，咖啡紙上剩下的便是香滑濃稠的希臘乳酪了。

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別漏一步 必須消毒器皿

還有一樣重要事項，便是所用作乳酪發酵的器皿用具，都須進行消毒,例如玻璃瓶、勺匙等，可以用滾水烚，我用了焗爐焗，又或用食用用的消毒紙巾抹拭。

清毒器皿其中一個方法，可用焗爐高溫消毒。(鄒家鳳攝)

乳酪和希臘乳酪有什麼分別？ 乳酪，主要成分是鮮奶和益生菌，而希臘乳酪則多了一個反覆過濾的程序，因水分和乳清過濾掉，味道更濃郁，口感更稠厚，營養成分上，希臘乳酪亦比一般乳酪蛋白質含量更高... 如何自製乳酪？ 自製乳酪只需一盒鮮奶、一匙乳酪，但乳酪須選擇原味，且註明「live culture」、「active cultures」、「live bacteria」等字樣，乳酪做法食譜請按此

原味乳酪食譜 (發酵/ferment)

材料：全脂鮮奶1公升、原味希臘乳酪1-2湯匙



工具：溫度計、保溫袋、玻璃瓶



做法：

1. 鮮奶放入小鍋，以細火加熱至82°C-90°C

2. 再將牛奶降溫至42°C-45°C，可坐冰水加快降溫

3. 其間把玻璃瓶消毒，可以滾水烚，也可用焗爐以150°C焗7-10分鐘

4. 鮮奶降溫後，取出小量與1-2匙原味乳酪拌勻，再放回小鍋攪拌，便可入樽了。

5. 把玻璃樽放入保溫袋密封，待發酵8小時或以上便完成。

6. 乳酪凝固後放進雪櫃冷藏，可存放一星期至10天。

自製希臘乳酪

1 用杯或樽架上咖啡紙或網袋，倒入乳酪。

2 放入雪櫃，待4小時以上至濾出黃色液體的乳清。

3 剩下的便成濃稠的希臘乳酪了。

不失敗貼士：

．自製乳酪溫度控制很重要，益生菌才能活躍發酵，因此一支溫度計不可少。

．把奶加熱可助分解蛋白質，令乳酪濃稠。

．牛奶需降溫，則為免高溫殺死益生菌。

．所用的盛載器冊也需消毒處理，可用水烚、焗爐焗或食用消毒紙巾抹拭。

．市面也有乳酪發酵機可幫助製乳酪，也可用備有發酵功能的焗爐，以42°C恒溫發酵。還有真空煲保持溫度。我則覺得有拉鏈的保溫袋最簡單又方便，內裡最好還用毛巾包裹，保溫更持久。