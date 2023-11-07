劏魚貼士｜劏破膽又苦又綠水洗都無用？專家教加2物即解決防中毒

魚是家中常見的食材，可有試過劏魚時劏破膽，導致魚肉變苦變綠嗎？就算不是自己劏魚， 有時運氣不好，沒有發現魚販一時失手把魚膽弄破，都叫人非常煩惱，其實有方法可以解決的！



劏魚破膽魚肉又苦又綠點解決？（網上圖片）

劏魚破膽魚肉又苦又綠 難吃還有中毒風險！

魚是不少人都喜歡的食材，新鮮魚拿去清蒸，可以說是相當美味的享受！但你有遇過魚膽被劏破的經驗嗎？就算不是自己劏魚，是魚販失手都會叫人相當絕望。膽汁沾在魚肉上，會使魚肉帶有苦味，除了變綠又難吃，其實還含有毒素！

劏魚破膽魚肉又苦又綠點解決？（網上圖片）

魚膽即魚的膽囊，主要用於容納魚類肝胰臟分泌的膽汁，具消化作用。魚膽的膽汁內所含的氫氰酸毒性，比同劑量的砒霜毒性還大，不論生吞、煮熟或泡酒，有毒成分都不會被破壞。到底有沒有辨法解決呢？

劏魚破膽 加2物立即解決

劏魚破膽魚肉又苦又綠點解決？（istockphoto）

魚中的苦膽膽汁除了有毒還味道極苦，就算用清水不停沖洗，也不能把苦味沖走。魚中的苦膽的主要成分膽酸、鵝膽酸及去氧膽酸。如果不想白白浪費一條魚，可以試試這一方法。

人民大學食品化學系的黃梅麗教授，她在其著作《大廚不傳烹調秘800招》中分享，如果遇到劏魚破膽的問題，可以將黃酒和梳打粉，塗抹在被污染的魚肉上，然後再用清水沖洗。黃酒和梳打粉可以把膽汁溶解，清水會把溶解的苦味帶走。膽汁中的物質全部都不能直接溶於水，但能稍微溶於酒精溶液中；由於膽汁具有酸性，而梳打粉為鹼性，因此這兩種物質可以幫忙溶解膽汁。

資料來源：《大廚不傳烹調秘800招》