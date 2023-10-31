飲五指毛桃湯5人中毒入院？斷腸草/五指毛桃/金銀花易搞錯4招分辨

五指毛桃、金銀花易與毒物斷腸草弄混！內地早前有一宗食物中毒的意外發生，廣州5人食用「五指毛桃湯」後，出現頭暈、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，被診斷為斷腸草中毒。斷腸草是相當危險的有毒植物，它和五指毛桃、金銀花都很相似！



五指毛桃和斷腸草相似。（資料圖片）

廣州5人誤食「五指毛桃湯」入院 確診斷腸草中毒

根據央視新聞及深圳新聞網報道，早前廣州番禺發生一宗食物中毒事件，５人於家中煲「五指毛桃湯」服用後出現頭暈、嘔吐、腹瀉等症狀經疾管中心調查，確認是鉤吻中毒。鉤吻俗稱「斷腸草」，是一種劇毒植物。它常纏繞和混雜在其它植物中，斷腸草長得很像煲湯料五指毛桃，花和金銀花相像，易被誤採、誤食。

衛生署資料記載，根據《中華本草》所指，斷腸草毒性很強，因為它所含的生物鹼可抑壓神經及呼吸系統，惟其毒理機制未明。一般而言，它毒發迅速，患者會在攝入後的15分鐘至兩小時內病發，常見症狀包括頭暈、嘔吐、視力模糊、聲音嘶啞、肌肉無力、心悸、意識受損等。嚴重者會出現昏迷、呼吸衰竭甚至死亡。

斷腸草花莖根全株有毒 與五指毛桃4點不同可分辨

不少人都喜歡湯水佐膳，有些家庭更有每天煲湯的習慣， 五指毛桃湯是相當受歡迎的湯品。但藥草和毒草你分得清嗎？斷腸草與五指毛桃同地生長，而且根外形相似，五指毛桃有健脾益氣的功效，但斷腸草全株有毒，包括花、葉、果實、根部和莖部。根據香港衛生署資料，它們兩者用肉眼觀察有4點不同：

1.根表面

五指毛桃根表面為紅棕色或棕色，而斷腸草只有灰棕色或棕色。

2.根皮部

五指毛桃根皮部有的可見淺黃色線狀或三角形韌皮部，而斷腸草只有部分呈可見黃色類長方形韌皮部。

3.根木部

五指毛桃根木部有可見較密的同心環，而部分斷腸草根木部會有可見的放射狀紋理。

4.香味

五指毛桃帶有椰子香，斷腸草則無。

斷腸草與金銀花相似 內地曾有男子誤食險死

除了五指毛桃外，斷腸草與金銀花亦非常相似，但金銀花的葉子沒有光澤、花呈漏斗型而斷腸草的花呈對稱狀且葉面光滑。兩者的差別在非專業人士眼中， 可說是微乎其微。2018年廣東一名29歲的周姓男子，就曾在網上訂購了中草藥並熬煮後服用，但他買到的其實不是清熱解毒的金銀花，而是毒物斷腸草！男子吃後口吐白沫、四肢發黑，被送醫搶救，需入深切治療部接受治療。

斷腸草偽裝性高難分別 食安4招保平安

不論是五指毛桃還是金銀花， 他們雖然和斷腸草確實有分別，但一般市民根本難以辨認。民間傳說中，嚐百草的神農氏，也是因誤食斷腸草而送命。為保市民平安，食安中心提出4貼士給大家參考：

1.避免採食野生植物。



2.購買食物要光顧可靠的零售商。



3.切勿進食非供食用的植物。如有懷疑，便不要進食。



4.如服用植物後出現不適，應立即徵詢醫護人員的意見。



資料來源：食安中心/央視新聞/深圳新聞網/衛生署/三立新聞