蟹鰓生怪蟲似蘑菇網友問食唔食得？大廚解惑1招解決4類人不宜吃蟹

蟹鰓生怪蟲似蘑菇食唔食得？秋風起， 又是吃蟹的好時機，但近日有人在洗蟹的時候發現蟹鰓生怪蟲，到底這些東西是什麼來的？ 雖然秋天螃蟹肥美，但也有人要慎吃！



蟹鰓生怪蟲似蘑菇食唔食得？（圖源：FB爆廢公社）

蟹鰓生怪蟲似蘑菇食唔食得？網民：我幫你消滅牠們

有台灣網民日前在facebook社交平台爆廢公社分享自己在處理蟹時的難題。她指自己買了幾隻螃蟹要請朋友一起吃，結果在腮上發現這些像小蘑菇的東西，擔心蟹有問題，把照片分享個網絡上希望有網友解惑。從照片中可見，蟹鰓有一顆顆、一條條橙色的「蟲」，的確容易令人不安。

事件引起網友討論，也有不少人都叫樓主可以安心食用：「完全無害，不要想太多了」、「可以吃」、「安心的料理然後把螃蟹嗑完吧！」、「完了那個螃蟹不能吃了都長香菇了！ 我給你地址寄過來給我幫你驗貨」、「用成醬油螃蟹」、「好肥的蟹🤤」、「真的很肥」、「我可以幫你消滅牠們」。

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蟹鰓怪蟲實為藤壺 大廚：剝掉清洗就好

蟹鰓怪蟲引起了民眾的關注和迴響，台灣TVBS就就事件，向一間海鮮餐廳的主廚真人訪問，為大家解惑。大廚指這其實是叫心板茗荷的藤壺，算是種節肢動物，經常出現在螃蟹的鰓上，看到不用驚慌，只要和腮一起剝掉再用清水清洗，就能放心煮熟享用。

螃蟹低脂高蛋白4類人不宜

螃蟹低脂高蛋白4類人不宜（istockphoto）

螃蟹味鮮又可口，牠富含蛋白質、鈣、磷、鋅等營養，脂肪量低。但《本草綱目》記載：蟹，性味：鹹、寒。有4類人不宜吃蟹：

1.脾胃虛寒

2.尿酸過高、痛風人士

3.心血管疾病患者

4.甲殼類過敏者

資料來源：爆廢公社/TVBS