白及｜錦興行售假「白及」急回收？補肺消腫5功效與1物同服恐中毒

錦興行「白及」非「白及」急回收！衞生署在公佈，有持牌中藥材批發商錦興行自願從市面收回一批標示為「白及」的藥材，原因為該批藥材經鑑定後發現並非「白及」。真正白及有止血補肺之效，但有一物不宜同吃。



錦興行「白及」急回收 衛生署考慮由執法部門跟進

衞生署同意持牌中藥材批發商錦興行自願從市面收回一批標示為「白及」的藥材，因該批藥材經鑑定後發現並非「白及」。（政府新聞處）

衞生署日前（3日）公佈，同意持牌中藥材批發商收回一批懷疑混淆為「白及」的藥材。公告指「錦興行有限公司」（錦興行）自願從市面收回一批標示為「白及」的藥材（批號：17082023），因該批藥材經鑑定後發現並非「白及」。

衞生署根據情報到錦興行進行調查並檢取上述藥材，經比對《中華人民共和國藥典》所訂明「白及」的性狀特徵後，鑑定該批藥材並非「白及」。涉事藥材由錦興行從內地進口作本地銷售，錦興行會從市面收回該批次藥材，並已設立熱線（2548 3973）解答有關查詢。衞生署會繼續調查，並密切監察其收回行動。

錦興行白及非白及急回收！（網上圖片）

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第52條，任何人售賣藥物而其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，最高罰則為罰款10,000元和監禁三個月。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司意見，亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會以考慮採取紀律行動。此外，署方亦會考慮將個案轉介相關執法部門跟進。

白及是什麼？止血消腫5功效 勿和烏頭類同服

到底該批「白及」藥材實際上是什麼，衛生署暫未公布， 但會繼續調查並密切監察其收回行動。根據香港浸會大學中醫藥學院的資料，真正的白及是蘭科白及屬的的乾燥塊莖，主產雲貴地區以及湖北、江西等地，味苦、甘、澀，微寒，有補肺，止血，消腫，生肌，斂瘡的功效，可治肺傷咳血、非外傷性出血、破傷風出血，皮膚有瘡腫毒，潰瘍疼痛，湯火灼傷，手足乾裂等。

白及以個大、飽滿、色白、半透明、質堅實者為佳（香港浸會大學中醫藥學院）

白及又名白根、地螺絲、白雞兒，以個大、飽滿、色白、半透明、質堅實者為佳。雖然它的好處很多，但同時亦有小心的地方，根據衛生署資料，它不宜與烏頭類藥材，如生川烏、生草烏等同用，若同用會有中毒風險，如口唇和四肢麻痺、噁心等。白及一般都由中醫師建議下煮藥服用，大家記得先問清楚專業醫師了。

資料來源：衛生署錦興行白及回收/衛生署烏頭類藥材注意/香港浸會大學中醫藥學院